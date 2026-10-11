La prensa portuguesa abre fuego contra Cristiano Ronaldo

Aún no ha caído el telón sobre la crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, después de que la salida del capitán de la selección portuguesa de la concentración de su país se convirtiera en un asunto de opinión pública, en medio de una fuerte división sobre la responsabilidad de las partes implicadas y temores por las consecuencias del conflicto en la estabilidad del equipo.

Y pese a los intentos de la Federación Portuguesa de Fútbol de contener la situación, las críticas de la prensa siguen aumentando, ante las dudas sobre el futuro de la relación entre Ronaldo y su entrenador, y sobre el alcance del impacto de la crisis en el vestuario.

Ronaldo había emitido un extenso comunicado en el que explicó su punto de vista, criticando lo que consideró un incumplimiento de promesas previas, reconociendo haber cometido errores y afirmando que aceptaba la sanción disciplinaria. También subrayó su deseo de regresar a la selección, seguir compitiendo y conseguir victorias con la camiseta de su país.

Por su parte, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, trató de calmar los ánimos y aseguró que la federación, el cuerpo técnico y los jugadores desean el regreso de su capitán durante el próximo parón internacional de noviembre, aunque aclaró que los procedimientos disciplinarios continuarán y que la decisión final corresponde a los organismos competentes.

En un artículo del diario "A Bola", el periodista Nélson Viteroña se preguntó cuáles son los límites del estatus excepcional del que goza Ronaldo, y recalcó que sus logros deportivos y su valor económico y mediático no deberían estar por encima de los principios colectivos.

Señaló que la estrella portuguesa puede recibir un trato preferente, incluso en lo relativo a las sanciones disciplinarias, pero advirtió de que su regreso no puede producirse como si nada hubiera ocurrido, ante las dudas sobre la naturaleza de su relación con Jorge Jesus y la postura de sus compañeros dentro del vestuario.

En la misma línea, Gonçalo Almeida, abogado y juez del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA, criticó que la salida de Ronaldo de la concentración de la selección se haya convertido en una crisis nacional, después de la escalada de declaraciones oficiales, publicaciones en redes sociales y versiones contradictorias.

Almeida consideró que estos acontecimientos han perjudicado a todas las partes, incluidas la selección portuguesa y la imagen del país, y pidió resolver el conflicto lejos de los focos, para preservar la estabilidad de la selección y sus intereses, según informó el sitio francés "Foot Mercato".

En cuanto al exfutbolista y economista Diogo Luís, dirigió duras críticas a la Federación Portuguesa, al considerar que la falta de determinación y de liderazgo desde los primeros momentos permitió que la crisis se agravara.

Tampoco eximió a Ronaldo de responsabilidad, pues afirmó que el conflicto, cualesquiera que fueran sus motivos, no justifica abandonar la concentración de la selección en medio de los entrenamientos, y señaló que los intentos del jugador de defender su postura no contribuyeron a calmar la situación, sino que la complicaron aún más.

También consideró que Jorge Jesus mostró que no estaba dispuesto a ceder a las presiones de su capitán, en un pulso que dejó al descubierto la dificultad de equilibrar el estatus histórico de Ronaldo y la disciplina colectiva dentro de la selección.

Luís cerró su posición con una valoración que resume la magnitud de la crisis: "No diré que alguien haya salido ganando de todo esto, porque sinceramente creo que todos han perdido".

Y entre el deseo de la federación de recuperar a Ronaldo el próximo mes de noviembre y la continuidad de los procedimientos disciplinarios y de las críticas mediáticas, queda la pregunta más importante: ¿logrará Portugal cerrar el capítulo del conflicto, o el regreso de su capitán se convertirá en el inicio de un nuevo episodio de polémica sobre su papel y su influencia dentro de la selección?