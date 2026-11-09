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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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La prensa de Madrid no perdona a Álvarez: tiraste tu dinero a la basura

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Julián Álvarez
España

No fue la noche que la afición del Atlético de Madrid esperaba del delantero argentino Julián Álvarez, tras la derrota por 1-2 ante el Barcelona.

Álvarez no ofreció un buen partido frente al Barcelona, pese a que fabricó el gol de los rojiblancos, realizó un gran esfuerzo e intentó constantemente, pero las cosas no le salieron como quería.

El diario Sport señaló, en un informe, que la afición del Atlético de Madrid se centró en las dos claras ocasiones que Álvarez desperdició.

La más destacada de esas ocasiones fue el mano a mano de Álvarez con Joan García en la primera parte, en el que el portero del Barcelona logró atajar el intento y blocar el balón de forma excelente.

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También dispuso de otra ocasión en los últimos minutos, cuando intentó picar el balón por encima del portero, pero se marchó por encima del travesaño.

Aquel partido era de enorme importancia para que Álvarez recuperara la confianza en sí mismo, demostrara su talento o recuperara su prestigio ante la afición de su equipo, después de vivir un periodo de tensión por el truncado traspaso al Barcelona.

El rendimiento de Álvarez provocó una amplia oleada de críticas. El periodista Manu Carreño fue especialmente duro en la valoración de su nivel, al afirmar en la Cadena SER: «Todavía es incapaz de demostrar que vale 100 o 150 millones de euros», y añadió: «El Atlético necesita un delantero que decida los partidos».

Carreño apuntó que Álvarez debe dar un paso más adelante, subrayando que hasta ahora no ha demostrado ser un jugador capaz de marcar la diferencia en los grandes partidos.

En el mismo sentido, el exjugador Kiko Narváez criticó las ocasiones que desperdició Álvarez, y dijo: «Son dos ocasiones tan clarísimas que ni siquiera había motivo para gritar».

Las críticas se concentran especialmente en la falta de contundencia de Álvarez, en su deficiente definición de las jugadas y en las grandes expectativas que acompañaron a su traspaso.

Ladislao Moñino, del diario El País, dijo: «Dadas sus cualidades técnicas, no es normal que Julián Álvarez desperdicie dos ocasiones tan claras, como hizo».

Asimismo, el analista Nacho Valencia, a través de Radio Marca, fue tajante en su crítica a la Araña, al afirmar en directo: «Te vas con la sensación de haber tirado tu dinero a la basura».

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