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Pedri, estrella del Barcelona, ofreció una actuación excepcional en el estadio Metropolitano el pasado domingo. Su rendimiento fue asombroso ante el Atlético de Madrid y lideró al Barça hacia la victoria (2-1), lanzando así un mensaje contundente de que sigue siendo una pieza fundamental en el sistema del técnico alemán Hansi Flick, pues eleva el nivel del conjunto blaugrana de forma notable.

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Por su parte, el diario catalán "Sport" señaló que Flick lo sabe muy bien, pues siempre ha confiado las llaves del centro del campo a este jugador procedente de las Islas Canarias. Y aunque la llegada de un jugador de la talla de Rodri ha elevado considerablemente la calidad del centro del campo "blaugrana", el dueño del dorsal 8 seguirá siendo siempre la piedra angular del proyecto del técnico alemán en el feudo del Camp Nou, especialmente cuando lleguen los momentos decisivos en la lucha por los títulos.

Además, hay un detalle concreto que confirma el deseo del técnico alemán de que Pedri alcance la cima de su forma física de cara al año 2027.

Con el inicio de la temporada, se observó un claro cambio en la estrategia de Flick en lo relativo a la gestión de los minutos de juego de Pedri. Como explicó su entrenador, el jugador procedente de Las Palmas alcanza la cima de su estado físico cuando mantiene un ritmo constante y disputa partidos cada tres días.

Sin embargo, el calendario tan apretado exige la máxima cautela, pues al ritmo del fútbol moderno resulta prácticamente imposible que un jugador evite las pequeñas molestias o las lesiones sin disfrutar de un descanso suficiente.

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Pedri ha participado en los 16 partidos que ha disputado el Barcelona esta temporada, ya que no se ha perdido ningún encuentro y acumula 1111 minutos de juego hasta el momento.

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Solo le superan en número de minutos de juego Lamine Yamal (1355 minutos), el portero Joan García (1305 minutos) y Pau Cubarsí (1142 minutos).

Pero Pedri ha completado un partido entero (90 minutos) en solo tres ocasiones (lo que equivale al 18,75 % del total de sus participaciones), y siempre ha sido sustituido antes del minuto 85, pese a que ha disputado más de 75 minutos en siete partidos.

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Estas cifras apuntan a una tendencia totalmente distinta a la que vimos durante las dos primeras temporadas de Flick al frente del cuerpo técnico del Barcelona. En la temporada 2024/2025, Pedri disputó por completo 23 de los 59 partidos en los que participó (es decir, un 38,9 %); y en otras siete ocasiones fue sustituido a partir del minuto 88 en adelante, lo que en la práctica significa eximirlo únicamente de los minutos del tiempo de descuento.

Y la temporada pasada, el porcentaje de partidos que empezó y completó hasta el final fue más alto, situándose en el 41,8 % (18 partidos de 43), además de otras cinco ocasiones en las que fue sustituido antes de que el cuarto árbitro señalara el tiempo de descuento.

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Y aunque la media de la temporada actual es mucho más baja, los datos confirman sin lugar a dudas que Flick realiza un esfuerzo consciente por preservar a Pedri en la medida de lo posible.

Es natural que el técnico blaugrana valore disponer de opciones variadas en el centro del campo, pues tras la recuperación de Frenkie de Jong, el técnico alemán puede contar con Gavi, Fermín López y Bernal, además de la dupla actualmente lesionada formada por Dani Olmo y Rodri.

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Tras el último parón internacional de 2026, el Barcelona cerrará el año disputando 8 partidos en menos de un mes, y algunos de estos enfrentamientos serán sumamente difíciles, ya que el equipo se medirá a rivales poderosos como el Manchester City, el Atlético de Madrid (de nuevo), el Villarreal y la Real Sociedad.

Y en función del número de minutos que dispute Pedri con la selección española durante las dos jornadas restantes de la Liga de Naciones de la UEFA, Flick seguirá gestionando con sumo cuidado la participación del jugador, para garantizar que siga siendo un elemento clave que lidere el centro del campo y que esté en plena disposición para arrancar con más fuerza en el año 2027.