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El Barcelona se ha topado con un nuevo obstáculo en su camino para cerrar el fichaje de Ruud Nijstad, central del Twente neerlandés.

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Según informa el diario Sport, el Twente se niega a permitir la salida de Nijstad, un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva del club catalán.

De acuerdo con la web neerlandesa Twente Insite, Erik ten Hag, director deportivo del club, quiere mantener intacto el bloque principal del equipo hasta el final de la temporada.

El citado medio señala que existen instrucciones claras al respecto: «Ninguno de los 18 primeros jugadores de la plantilla podrá marcharse durante el mercado de invierno».

Esta política afecta directamente al futuro de Nijstad, considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del equipo y el que goza de mejor reputación a nivel internacional.

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El Twente atraviesa un excelente momento deportivo, ya que ocupa la tercera posición de la Eredivisie, y no quiere renunciar a sus aspiraciones.

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El deseo del Twente de retener al central hasta final de temporada coincide con los planes del propio jugador para seguir creciendo.

Nijstad explicó recientemente que había tomado la decisión meditada de quedarse una temporada más para continuar su desarrollo, ganar experiencia y consolidarse en el fútbol profesional.

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En una entrevista con De Telegraaf, el defensa neerlandés también reconoció estar al tanto del interés del Barcelona en ficharle y desveló una curiosa anécdota: guarda en su casa un ejemplar del diario Sport en cuya portada aparecía él.

Mientras tanto, Nijstad sigue sumando admiradores en el fútbol europeo.

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Julian Schuster, entrenador del Friburgo, próximo rival del Twente en la Conference League, elogió de manera especial las cualidades del central zurdo en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico alemán destacó el talento del jugador y su capacidad para encontrar soluciones con el balón pese a su juventud.

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El perfil de Nijstad encaja con las necesidades del Barcelona, que busca un central zurdo con buena salida de balón, personalidad y margen para seguir progresando.

La dirección deportiva del club catalán lleva tiempo siguiendo la evolución del jugador, consciente de que su progresión constante podría disparar su valor de mercado y aumentar el número de clubes interesados en ficharle.