Parece que el Barcelona no ha cerrado el expediente del fichaje de Alessandro Bastoni, defensa del Inter, pese al fracaso de la operación durante el pasado mercado de fichajes estival. Sin embargo, el nuevo intento no será sencillo, ante la insistencia del jugador en obtener garantías claras antes de aceptar vestir la camiseta del conjunto catalán.

Según un informe publicado por la cadena "Sky Sport", Bastoni sigue siendo uno de los objetivos que el Barcelona pretende incorporar, después de que el club haya mantenido sus contactos con el entorno del jugador durante el último periodo, de cara a un nuevo intento en el próximo mercado de fichajes invernal.

Un acuerdo previo que no se completó

El Barcelona había avanzado considerablemente en sus negociaciones con el defensa italiano el verano pasado, cuando alcanzó un acuerdo personal con él por un contrato que se extendía hasta junio de 2031. No obstante, la operación no llegó a buen puerto después de que el entrenador Hans Flick decidiera no seguir adelante con el proceso en aquel momento.

A pesar de ello, los contactos entre los responsables del club catalán y el agente de Bastoni no se interrumpieron, manteniéndose la transmisión de un mensaje claro: el Barcelona sería el destino preferido del jugador en caso de que decidiera abandonar el Inter.

Pero el defensa italiano, de 27 años, según Sky, no quiere conformarse con los acuerdos previos, ya que se mostró abierto a reanudar las negociaciones, siempre y cuando obtenga garantías deportivas respecto a su papel dentro del equipo.

Una de sus exigencias fundamentales consiste en celebrar una reunión directa con Hans Flick, con el fin de conocer la idea técnica del entrenador respecto a él.

Se espera que el próximo periodo sea escenario de nuevas reuniones entre los representantes del club catalán y el entorno del jugador, en un intento por acercar posturas y convertir el interés continuado en negociaciones efectivas.

La condición del Inter

En el otro lado, el Inter de Milán insiste, según el informe, en recibir cerca de 70 millones de euros a cambio de ceder a su defensa, una cifra que podría suponer un desafío adicional para el Barcelona ante su situación económica.

El informe también reveló que el Inter presentó una oferta inicial para renovar el contrato de Bastoni a los agentes del jugador, pero no resultó convincente para ellos, lo que deja la puerta abierta a las posibilidades de su salida, especialmente teniendo en cuenta que su contrato actual se extiende hasta junio de 2028.