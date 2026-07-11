La noche de los récords: Ken y Beckford hacen historia con Inglaterra

Inglaterra vivirá dos hitos históricos esta noche: Harry Kane y Jordan Pickford siguen haciendo historia con los «Tres Leones».
Inglaterra se mide a Noruega en cuartos; la vencedora se cruzará con Argentina o Suiza en semifinales.
Según Opta, el capitán Harry Kane jugará su partido 120 con Inglaterra, igualando el récord de Wayne Rooney.
Solo el portero Peter Shilton, con 125 encuentros, está por delante de ambos.
Además, el portero Jordan Pickford alcanzará su partido 18 en Copas del Mundo, récord absoluto para un inglés.
Inglaterra avanzó tras eliminar a México (anfitrión) 3-2, y Noruega venció a Brasil 2-1.