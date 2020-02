La lista de buena fe de Boca para la Copa Libertadores

Con la presencia de seis juveniles, Russo presentó a los futbolistas que formarán parte del plantel que afrontará el certamen internacional.

"La es mi obsesión...". El cantito de la hinchada de Boca se repite domingo a domingo en La Bombonera. No importa la esquiva suerte que ha tenido el Xeneize en los últimos tiempos ni que, hoy por hoy, el líder en el plano internacional sea el eterno rival: en La Ribera, lo único que importa es el certamen más importante de Sudamérica. El sueño comenzará en Caracas, el martes 3 de marzo, pero para Miguel Ángel Russo, arrancó este viernes, cuando presentó la lista de buena fe.

No hay grandes sorpresas en el listado de futbolistas que tendrá a disposición el entrenador. Están los jugadores que habitualmente vienen participando del ciclo del técnico y a ellos se suman seis juveniles: Agustín Obando, Marcelo Weigandt, Manuel Roffo -tres viejos conocidos-, Aaron Molinas -estuvo en la lista de Alfaro en 2019-, Gastón Gerzel y Enzo Roldán. Junto a ellos también están Gastón Ávila, ya recuperado de su lesión y habitual titular en Reserva, y Nicolás Capaldo.

[COPA LIBERTADORES] Lista de buena fe para la edición 2020. #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/oR1WReuhOH — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) February 28, 2020

La gran ausencia, sin embargo, es la de Nahuel Molina Lucero, quien por problemas contractuales no ha sido tenido en cuenta en lo que va del año. Al joven defensor se le termina el contrato en junio y, a pesar de que estaba muy bien catalogado por la secretaría técnica y por el nuevo cuerpo técnico, como no firmó una extesión de su vínculo y quedará con el pase en su poder, no ha visto minutos en el torneo y tampoco lo hará en la copa. Otro que tampocoo pasó el corte fue Exequiel Zeballos, quien parecía que podía meterse, pero finalmente quedó afuera.