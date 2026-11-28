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El Real Madrid ya no necesita mucho tiempo para encontrar el camino del gol, y sus tantos ya no dependen del brillo de una sola estrella, por mucho que valga. El equipo que hace unas semanas parecía buscar su identidad se ha convertido, a las órdenes de José Mourinho, en una máquina ofensiva imparable que combina pegada, flexibilidad táctica y variedad de recursos. Los cinco goles en 45 minutos ante el PSV fueron mucho más que una reacción pasajera: son un mensaje claro de que el ataque blanco recupera su brillo y de que el proyecto del técnico portugués avanza hacia cifras excepcionales.

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Tras marcar 51 goles en 18 partidos oficiales, el Real Madrid se enfrenta a un gran reto: no solo seguir ganando, sino perseguir registros históricos que remiten a sus mejores épocas ofensivas. Entre el brillo de Kylian Mbappé, el gran momento de Jude Bellingham y el regreso de Vinícius al primer plano, Mourinho parece haber dado con la fórmula que concede a su equipo libertad en ataque sin renunciar a la disciplina.

La segunda parte ante el PSV fue un auténtico espectáculo ofensivo. El Real Madrid marcó cinco goles en 45 minutos, firmados por Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, que vio puerta dos veces, y Vinícius Júnior.

Con esta manita, el conjunto blanco sumó su décima victoria consecutiva y elevó su cuenta a 15 puntos en la Champions League, con pleno de triunfos y como líder de la fase liga. Además, superó la barrera de los cincuenta goles en todas las competiciones.

El Real Madrid ha llegado a 51 goles en 18 partidos, un ritmo goleador que no alcanzaba tan rápido desde la temporada 2016-2017, cuando llegó a esa misma cifra tras solo 16 encuentros. En cambio, el curso pasado el equipo necesitó 25 partidos y el anterior, 24 para alcanzar ese registro.

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Estas cifras reflejan la magnitud del cambio que ha experimentado el equipo con Mourinho, que parece convencido de que la mejor forma de proteger su portería es contar con un poder ofensivo capaz de imponer su dominio y desestabilizar a los rivales, según informó el diario español AS.

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Mbappé lidera, pero todos participan

No se puede hablar de la explosión goleadora del Real Madrid sin detenerse en Kylian Mbappé, que sigue firmando números excepcionales desde el inicio de la temporada.

La estrella francesa lleva 19 goles en 18 partidos, una media superior a un tanto por encuentro: marca cada 89,6 minutos y es responsable del 37,2% del total de goles del equipo.

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Ante el PSV, Mbappé celebró su segundo tanto, que fue el número 50 del Real Madrid esta temporada, antes de que Vinícius añadiera el 51. Aunque el francés fue elegido mejor jugador del partido, quiso entregarle el premio a su compañero brasileño, un gesto que refleja el espíritu colectivo que Mourinho intenta consolidar.

Llama la atención que el porcentaje de aportación goleadora de Mbappé no difiere mucho del de la temporada pasada, cuando marcó 42 de los 119 goles del equipo, un 35,3%. La verdadera diferencia está en la cantidad de jugadores capaces de marcar.

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Esta temporada, 11 futbolistas han visto puerta y cinco han superado la barrera de los cuatro goles. Bellingham encabeza la lista con siete tantos, mientras que Valverde, Espi, Diomande y Arda Güler suman cuatro cada uno.

En la lista figuran también otros nombres como Antonio Rüdiger y Vinícius, además de Carreras, Bernardo y Endrick, que han marcado un gol cada uno.

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La importancia de esta variedad reside en que el Real Madrid ya no está obligado a esperar a Mbappé o a Vinícius para decidir los partidos, sobre todo con la baja de Rodrygo por lesión y con el otro brasileño sin alcanzar su mejor nivel de forma regular.

Libertad en ataque, pero con las condiciones de Mourinho

Detrás de estas cifras hay una filosofía clara en la que se apoya Mourinho y que se basa en dos principios fundamentales: «libertad y responsabilidad».

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El técnico portugués no quiere convertir a sus jugadores en piezas atadas a posiciones fijas, pero al mismo tiempo se niega a que la libertad ofensiva se convierta en un caos táctico que perjudique el equilibrio del equipo.

Mourinho resumió su idea subrayando la necesidad de dar a los jugadores la máxima libertad, al tiempo que se les exige una gran responsabilidad sobre el terreno de juego.

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Esta filosofía se aprecia con claridad en los papeles que asigna a sus futbolistas. Quiere que Arda Güler, que parte desde la banda derecha, se mueva constantemente hacia dentro, mientras que a Mbappé, pese a jugar como delantero centro, le permite partir desde las bandas.

También concede a Vinícius y Diomande libertad para intercambiar posiciones y aprovecha la capacidad de Bellingham para desempeñar distintos papeles en el centro del campo, ya sea como mediapunta o como pivote. Valverde, por su parte, puede desplazarse desde el lateral derecho hacia el centro y participar en la generación de peligro cerca del área.

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Sin embargo, esta libertad no exime a ningún jugador de sus obligaciones defensivas. Antes del partido ante el PSV, Mourinho insistió en la importancia de la contribución de Vinícius a la organización defensiva y consideró que el valor de un jugador no depende solo de marcar goles o de ganar premios individuales.

El técnico portugués pone el mismo énfasis en la solidez defensiva que en ofrecer opciones ofensivas variadas, apoyándose en el factor sorpresa en los movimientos y en los cambios de posición.

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870 millones de euros: un poder ofensivo temible

El Real Madrid cuenta además con un arsenal ofensivo cuyo valor de mercado refleja el enorme potencial del que dispone Mourinho.

Según los datos de "Transfermarkt", el valor de mercado de Mbappé es de 200 millones de euros, frente a los 160 millones de Bellingham, los 130 millones de Vinícius y los 120 millones de Diomande.

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Le siguen Arda Güler, con 100 millones de euros, Rodrygo, con 45 millones, Endrick y Espi, con 40 millones cada uno, y Brahim Díaz, con 35 millones.

Así, el valor total de los atacantes mencionados asciende a unos 870 millones de euros, un claro reflejo del abanico de opciones con el que cuenta el conjunto blanco.

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En busca de las glorias históricas de Mourinho

Este potente arranque goleador abre la puerta a revivir los recuerdos de la temporada 2011-2012, cuando Mourinho llevó al Real Madrid a ganar LaLiga con 100 puntos, después de que el equipo marcara 121 goles en el campeonato y alcanzara un total de 174 en todas las competiciones.

La temporada 2016-2017 sigue siendo también uno de los grandes referentes ofensivos de la historia del club: el Real Madrid marcó 173 goles y llegó a los 50 en solo 16 partidos.

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El proyecto actual parece ir por el mismo camino, con diez victorias consecutivas y una presencia contundente en la Champions League, mientras persigue al Barcelona en LaLiga, pese a estar a tres puntos de distancia, y tras haber logrado ganar en el Camp Nou.

Tras un periodo en el que el Real Madrid sufrió una pérdida de confianza y cierta inestabilidad, los goles parecen la medicina más rápida para recuperar la personalidad perdida. Con la variedad de fuentes de peligro, el gran momento de Mbappé, el regreso de Vinícius y la capacidad de Mourinho para sacar partido del potencial ofensivo disponible, el ataque blanco ya no es solo un punto fuerte de la plantilla: se ha convertido en el arma principal de su nuevo proyecto y, quizá, en el mejor ataque que ha visto el club en la última década.