Jean-Pierre Papin, ganador del Balón de Oro en 1991, criticó la manera en que Kylian Mbappé se comunicó con los medios durante su campaña por conseguir el premio, al considerar que sus declaraciones sobre su merecimiento del galardón afectaron negativamente a sus opciones, pese a confiar en la capacidad de la estrella francesa para lograr el premio en el futuro.

Mbappé quedó en segundo lugar en la carrera por el Balón de Oro de 2026, por detrás del inglés Harry Kane, logrando así su mejor clasificación en el premio, a los 27 años, después de afirmar el mes pasado en una entrevista con la revista "France Football": "No hay nadie mejor que yo la temporada pasada".

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Papin dijo, durante su intervención este miércoles en el programa "Rothen s'enflamme" en la emisora "RMC": "La comunicación de Mbappé fue catastrófica para él, pues reflejó en cierto modo la naturaleza de su personalidad. Y eso es lamentable cuando tienes todo ese talento y juegas en un club como el Real Madrid. Me recuerda un poco a Cristiano Ronaldo, pues los demás debían ponerse a su servicio".

El exdelantero del Olympique de Marsella y del Milan añadió: "En términos de eficacia, no está lejos de lo que ofrecía Cristiano Ronaldo, pero su campaña mediática se volvió en cierta medida en su contra".

Pese a criticar la forma en que Mbappé gestionó mediáticamente la carrera por el Balón de Oro, Papin manifestó su confianza en la capacidad de su compatriota para ganar el premio en los próximos años.

Dijo: "Estoy convencido de que conseguirá el Balón de Oro, pues tiene el talento necesario para ello. Este año no fue su última oportunidad; fue realmente una gran oportunidad, pero todavía le queda un camino por recorrer".

Mbappé ya había ocupado el séptimo puesto en la clasificación del Balón de Oro en 2017, el cuarto en 2018, el sexto en 2019, el noveno en 2021, el sexto en 2022, el tercero en 2023, el sexto en 2024 y el séptimo en 2025, antes de lograr su mejor resultado con el segundo puesto en la edición de 2026.



