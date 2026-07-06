La leyenda de Brasil arremete contra Ancelotti y las estrellas de la samba

La leyenda brasileña Romario culpó a los jugadores y al entrenador italiano Carlo Ancelotti por la eliminación del Mundial.

La Canarinha quedó eliminada en octavos tras perder 2-1 contra Noruega.

Mundo Deportivo recogió sus declaraciones en El Chiringuito, donde fue contundente y franco tras el partido.

Al valorar el rendimiento de Brasil, respondió: «Malo».

Al preguntarle por los responsables, respondió: «Todos, por supuesto: los jugadores y el entrenador».

Al final, al preguntarle si Brasil le había decepcionado, respondió: «Sí, como brasileño me siento muy decepcionado. Lo que ha pasado ha sido increíble».

Y concluyó: «El equipo que vi no es la Brasil que conocemos ni la que queremos».