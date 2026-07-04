Taysir Al-Jassim, ex capitán del Al-Ahli y de Arabia Saudí, pide un proyecto a largo plazo para los «Halcones». Ser sede del Mundial 2034 obliga a formar ya una generación capaz de competir con las mejores selecciones.

Sus palabras llegan tras la pronta eliminación de Arabia Saudí del Mundial 2026, periodo en el que crecen los pedidos de reestructurar el proyecto técnico y definir una nueva visión para competir con éxito en 2034.

El exjugador de «Los Verdes» cree que los próximos años son clave para que la Federación Saudí prepare un equipo sólido, descubriendo y puliendo talento en lugar de buscar parches de última hora.

En televisión afirmó: «La Federación Saudí de Fútbol tiene un nuevo reto: preparar una selección fuerte para el Mundial 2034, y aún hay tiempo si se trabaja bien en los próximos años».

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Reiteró que el fútbol saudí no carece de talento, sino que necesita un entorno que lo potencie, y destacó que la inversión debe centrarse en el desarrollo del jugador local.

Y añadió: «Creo firmemente que Arabia Saudí rebosa talento, y que el jugador saudí no pierde su pasión por los sueldos o la fama, como algunos piensan».

Al-Jassim concluyó subrayando que el profesionalismo en el extranjero es clave para formar una selección competitiva y afirmó: «El jugador saudí necesita el profesionalismo y el contacto con los niveles europeos, porque la diferencia en cuanto a velocidad, fuerza física y ritmo competitivo es muy grande, y eso es lo que le ayudará a desarrollarse y a aportar un valor añadido a la selección».