La Lazio es el nuevo líder de la Serie A tras su contundente victoria por 2-6 a domicilio ante el Sassuolo. Kenneth Taylor abrió el marcador muy pronto y Tijjani Noslin firmó un doblete para los visitantes de Roma. Taylor, por cierto, fue sustituido en el descanso por el entrenador Gennaro Gattuso, quizá debido a la tarjeta amarilla que había visto el centrocampista.

Taylor estuvo atento para marcar de rechace en el segundo minuto. La jugada dio lugar a una revisión bastante larga del VAR, pero el 0-1 del centrocampista neerlandés no fue anulado.

El Sassuolo no se amedrentó por el temprano contratiempo y empató rápidamente. Un potente disparo de Kristian Thorstvedt desde dentro del área se desvió y superó al guardameta de la Lazio, Christos Mandas, que nada pudo hacer. El comienzo fue un auténtico festival de goles: Gustav Isaksen anotó el 1-2 tras un gran pase de Mattia Zaccagni.

Taylor volvió a hacerse notar tras poco más de un cuarto de hora de juego, esta vez con una asistencia a Romano Floriani para el 1-3. El VAR volvió a realizar una revisión exhaustiva, tras la cual el árbitro Luca Zufferli dio validez al gol. Las cosas empeoraron para el Sassuolo cuando Thorstvedt vio la roja por una dura entrada y el 2-3 de Armand Lauriente fue anulado por fuera de juego.

Pese a estar en inferioridad numérica, el Sassuolo volvió a darle emoción al partido justo antes del descanso: Sebastiano Esposito definió con serenidad. La Lazio no se dejó llevar por el pánico y Zaccagni elevó el marcador a 2-4 con un certero cabezazo. Poco después de la reanudación, con Taylor en el vestuario, Simone Cinquegrano cometió una mano dentro del área y la Lazio dispuso de un penalti. Sin embargo, Zaccagni falló desde los once metros.

El quinto gol de los romanos llegó finalmente a los 55 minutos. Noslin calculó con mucha inteligencia la trayectoria de un balón largo desde atrás y después remató con precisión. Unos minutos más tarde, la Lazio dispuso de otro penalti y tampoco lo convirtió. Esta vez fue Davide Frattesi quien desperdició la gran ocasión.

Noslin no se dejó desconcentrar por ello y, mediada la segunda parte, marcó el 2-6 para la Lazio con un potente disparo a la escuadra desde el borde del área. Poco después, el satisfecho Gattuso sustituyó al acertado delantero y vio cómo su equipo ampliaba a tres puntos su ventaja sobre el segundo clasificado, el Inter.