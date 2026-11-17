La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un aficionado por un delito de odio después de que dirigiera gestos y sonidos racistas desde la grada al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.
Los hechos se produjeron durante el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid, disputado el 24 de agosto de 2025, y la sentencia se enmarca en la lucha contra el racismo en el fútbol español.
Según informa el diario español «Marca», el acusado reconoció los hechos y ha sido condenado a 11 meses de prisión, a una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros y a 3 años y 11 meses de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios relacionados con la educación, la docencia, el deporte o las actividades de ocio.
Las pruebas aportadas por LaLiga fueron uno de los elementos clave para resolver el caso. Fue la propia patronal la que presentó la denuncia, a la que posteriormente se sumó el Real Madrid.
Entre las pruebas figuraba un informe pericial de lectura labial, que contribuyó a acreditar las expresiones y los gestos racistas que el aficionado dirigió al delantero francés durante el encuentro.
Las acusaciones lograron además condicionar la suspensión de la pena de prisión a una serie de medidas aceptadas por el acusado, entre ellas la prohibición de acceder a los estadios de LaLiga y la de acercarse a Kylian Mbappé.
La sentencia número 12
Con este fallo, LaLiga eleva a 12 el número de sentencias condenatorias obtenidas en casos de racismo vinculados al fútbol español en los dos últimos años.
La patronal considera esta sentencia una nueva prueba de la aplicación de su estrategia de tolerancia cero con cualquier conducta discriminatoria en los estadios, así como de su compromiso con la defensa de los valores del respeto y la igualdad en el deporte.
De las doce sentencias, cinco corresponden a hechos cuya víctima fue Vinícius Júnior, que se ha convertido en el principal símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol español.
Esta lista arranca en junio de 2024, cuando se dictó la primera condena de este tipo en España contra tres aficionados del Valencia que habían proferido insultos racistas a Vinícius Júnior en Mestalla. Posteriormente, las sentencias se extendieron a casos que afectaban a otros jugadores y clubes de distintas categorías.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson