Mike Verweij aconseja al Ajax sentarse cuanto antes con Abdellah Ouazane para negociar un nuevo contrato. El mediapunta de 17 años impresionó el jueves por la noche al salir desde el banquillo y marcar un magnífico gol que puso el 2-0 ante el Atalanta. Según el periodista que sigue al club para De Telegraaf, la duración de su contrato hace que el joven talento pueda marcharse mucho antes de lo esperado.

Verweij está especialmente impresionado con Ouazane, que el verano pasado parecía encaminado al Real Madrid. «El chico ya tenía cerrado un gran traspaso al Real Madrid, pero no superó el reconocimiento médico allí por motivos particulares», cuenta el periodista en el pódcast Kick-off. «Se trataba de una anomalía congénita muy pequeña que en Países Bajos no supone ningún problema. Pero estamos ante un jugador fuera de serie».

El centrocampista tiene contrato en Ámsterdam hasta mediados de 2028, por lo que el Ajax no debe temer una salida sin traspaso de forma inmediata. Aun así, Verweij cree que el club debe actuar pronto, ya que, después de esta temporada, a Ouazane solo le quedará un año de contrato. El valor de mercado del internacional marroquí se estima ya en ocho millones de euros.

Sin embargo, según Verweij, alcanzar un acuerdo para renovar no será nada sencillo. «El Ajax tiene que sentarse pronto con él y eso será un reto. Está representado por Forza Sports Group, que también son gente de negocios y querrán pedir mucho dinero», afirma el periodista. «Creo que el Ajax puede ofrecerle un muy buen contrato, pero, conociendo a Jordi Cruyff, no llevará la oferta al extremo».

Verweij menciona como ejemplo a Ryan Gravenberch, que recibió un contrato muy lucrativo en Ámsterdam siendo aún muy joven. «Gravenberch cobraba un millón y medio de euros al año con 16 años», recuerda el periodista. En el pódcast se plantea después que las negociaciones podrían complicarse si el entorno de Ouazane exige una cantidad de cuatro o cinco millones de euros.

Verweij subraya, además, que seguir más tiempo en el Ajax también podría ser la mejor opción para el propio Ouazane. «Creo que para él es muy importante jugar otros dos o tres años en Países Bajos. Que se convierta aquí en el mejor de la Eredivisie, porque tiene potencial para serlo de verdad. Después, que se vaya al extranjero», aconseja el periodista.

El periodista confía en que el propio Ouazane esté dispuesto a continuar más tiempo en Ámsterdam. «Es un chico muy sensato y también me dicen que su padre y su madre son personas muy sensatas», cuenta Verweij. Preguntado por si el centrocampista quiere seguir por ahora en el Ajax, responde: «Sí, creo que sí. Pero, por supuesto, tienen que ofrecerle un buen contrato».