Como la máquina carece de emociones, Kooora le ha planteado varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y publica las respuestas sin edición.

Hoy preguntamos: «¿Cuál será el resultado del partido Egipto-Argentina en los octavos de final del Mundial 2026?».

Nota: Reproducimos las respuestas tal como las generó la IA, con cualquier posible error.

Respuesta:

El resultado previsto es una victoria de Argentina por 2-1

Explicación y análisis técnico del partido

La Albiceleste, vigente campeona, llega con ventaja técnica y histórica. Su ataque, liderado por Lionel Messi —autor de 7 goles—, cuenta con el apoyo de Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister.

Egipto, dirigido por Hossam Hassan, se apoya en su lucha y orden defensivo, además de la velocidad de Mohamed Salah y Omar Marmoush en contraataques.

Factores clave

Las bajas: Egipto pierde por lesión a Ahmed Fattouh, por lo que Karim Hafez ocupará la banda izquierda, un flanco que Messi y De Paul buscarán explotar.

Además, la mayor experiencia de Argentina en eliminatorias y su capacidad para manejar la posesión le dan ventaja sobre una Egipto que apostará por el orden defensivo y los contraataques.

Con todo, se espera que Argentina tome la iniciativa y presione la defensa egipcia, aunque la velocidad de Salah y Marmoush puede sorprender en un contraataque, la mayor calidad individual y profundidad ofensiva de Argentina le darán la victoria por 2-1.