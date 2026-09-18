Sin embargo, el ex capitán de los Reds no ve las causas en el nuevo entrenador, Andoni Iraola, sino más bien en la que, en su opinión, ha sido una política de fichajes desastrosa en los últimos años. El ex central incluso establece una comparación con la poco gloriosa etapa de los Galácticos del Real Madrid en los años 2000, cuando el conjunto blanco generó grandes expectativas con superestrellas como Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo y David Beckham, pero no pudo cumplirlas de forma sostenida.

“El nuevo entrenador tiene que gestionar diplomáticamente las consecuencias de una política de fichajes del Liverpool que ha llevado al club por un camino arriesgado y poco habitual, más parecido al del Real Madrid. Tal y como están las cosas, estamos en plena era fallida de los ‘Galácticos’ de Anfield”, escribió el exjugador, de 48 años, en su columna para el Telegraph.

En este sentido, el inglés hace especial referencia a las enormes inversiones de los últimos mercados de fichajes. Solo en el verano de 2025, el Liverpool gastó casi 500 millones de euros en nuevos jugadores. Entre las incorporaciones más destacadas estuvieron Alexander Isak (145 millones de euros), Florian Wirtz (125 millones de euros) y Hugo Ekitike (95 millones de euros). A ellos se sumaron, entre otros, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, por más de 40 millones de euros cada uno. El mercado de fichajes del Liverpool en el verano de 2025 es el segundo más caro de la historia del fútbol; solo el Manchester City gastó más en 2026.

Pero también en el verano de 2026 el Liverpool volvió a invertir con fuerza en el mercado. Entre otros movimientos, Bradley Barcola llegó a Anfield procedente del Paris Saint-Germain por una cifra cercana a los 120 millones de euros. Además, los Reds ficharon a Jeremy Jacquet, procedente del Stade Rennes, por 63 millones de euros, y a Victor Munoz por otros 40 millones de euros.

Para Carragher, esta ofensiva en el mercado tiene una consecuencia llamativa. “Un hecho increíble, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha invertido. El técnico vasco es el primero en el Liverpool que trabaja con fichajes por un valor superior a los 700 millones de libras (815 millones de euros al cambio, nota de la redacción) y que, con razón, puede tener la sensación de que le han tocado malas cartas”, explicó.

¿Cómo ha empezado el Liverpool la nueva temporada?

El Liverpool ha arrancado con dificultades esta todavía joven temporada. Aunque los Reds aún no han perdido ninguno de sus seis partidos oficiales, en la Premier League el balance sigue siendo discreto. Después de cuatro jornadas, solo suman una victoria y tres empates, lo que deja al Liverpool únicamente en la octava posición.

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La mirada a la temporada pasada también ofrece pocos motivos para la satisfacción. El Liverpool cerró la campaña sin títulos y se clasificó por muy poco para la Champions League como quinto. A día de hoy, incluso se quedaría fuera de la clasificación para la máxima competición continental. Sin embargo, la temporada aún es larga.

La próxima oportunidad de resarcirse para los Reds llegará el domingo. Entonces, el Liverpool se medirá al AFC Bournemouth en la Premier League.