La filosofía de Guardiola acerca a dos jugadores del Barcelona a la salida

El Barcelona se encamina hacia un cambio en el concepto del puesto de lateral, apostando por jugadores con mentalidad de centrocampista y con sus capacidades en el manejo del balón, en línea con la filosofía de posesión que estableció Johan Cruyff y desarrolló Pep Guardiola, según el diario catalán "Sport".

Destacan Xavi Espart y Brian Fariñas como dos modelos de esta tendencia, después de pasar de ser centrocampistas a laterales. Fariñas llamó la atención en su primera aparición con el equipo, al lograr una precisión en el pase del 97,5% ante el Alavés y del 93,6% frente al Aston Villa, además de mostrar una gran capacidad para construir el juego y conectar con sus compañeros en el tercio ofensivo.

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La idea táctica se basa en dar al lateral un papel mayor en el centro del campo, para contribuir a la construcción de los ataques y crear superioridad numérica, en lugar de limitarse a moverse por las bandas. Es una filosofía que coincide con las ideas de Guardiola, quien reformuló los roles de los laterales mediante el uso de jugadores que dominan la posesión, el pase y la lectura de los espacios.

Esta tendencia concuerda con las ideas de Hansi Flick, que parece admirar las cualidades de Xavi Espart, Fariñas y João Cancelo, además de Eric García, que se distingue por su buena lectura del juego y su capacidad para ocupar más de una posición, entre ellas la de centrocampista.

Vientos de cambio

Por el contrario, la evolución del sistema táctico plantea interrogantes sobre el futuro de Jules Koundé y Alejandro Baldé, después de que la adecuación de sus características a los nuevos roles haya disminuido. Koundé, pese a su nivel constante con la selección de Francia, afronta dificultades para cumplir las exigencias ofensivas que Flick impone al lateral.

En cuanto a Baldé, que antes brilló gracias a su velocidad y a su capacidad para superar líneas, se ha visto afectado por el cambio de estilo de juego. Después de que se beneficiara de los movimientos de Raphinha hacia el interior para crear espacios por delante de él, ahora se le exige desplazarse hacia el centro del campo, debido a que Flick apuesta por extremos puros como Anthony Gordon y Karim Adeyemi, lo que reduce los espacios que solía aprovechar.

Según el informe, unas ofertas adecuadas durante el mercado de fichajes de invierno podrían abrir la puerta a la salida de Koundé o Baldé, en medio del giro táctico que vive el equipo, aunque el Barcelona todavía necesita sus servicios debido a la acumulación de partidos.