La FIFA actúa tras la polémica del VAR en el Mundial

La FIFA solicitó una explicación sobre la señal con la mano que hizo el árbitro asistente de vídeo, Sean Evans, antes de la victoria de Alemania 7-1 sobre Curazao el domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

La FIFA subraya que esta breve aparición del equipo arbitral forma parte de la cobertura global de la retransmisión previa a los partidos del Mundial.

La señal se produjo mientras la retransmisión enfocaba al árbitro principal y a su equipo camino del campo, mostrando un gráfico con sus nombres y funciones.

Luego la cámara muestra al equipo de árbitros de vídeo en el centro de Dallas.

Los árbitros se colocan frente a la cámara para que aparezcan sus nombres, en lugar de mostrarlos trabajando ante sus pantallas.

El domingo, cuando la cámara mostró la sala del VAR, Evans apareció de pie con el brazo a un lado y luego formó con la mano derecha el gesto de “ok” invertido.

Ese gesto tiene dos interpretaciones: una inofensiva y otra vinculada a la supremacía blanca.

El gesto desató de inmediato especulaciones en las redes sociales.

Según BBC Sport, la FIFA ya solicitó una aclaración oficial al árbitro australiano.

Antes del partido Alemania-Curazao se modificaron los rituales previos, sin importar el resultado.

En los tres partidos siguientes, los árbitros aparecieron mirando las pantallas cuando se mostraba el centro del VAR, y ya no miraban a la cámara, aunque se siguieran mostrando sus nombres.