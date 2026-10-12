La ira del Real Madrid contra el arbitraje en LaLiga va en aumento, especialmente después de la expulsión de su jugador brasileño Vinicius Junior durante el encuentro ante el Villarreal en el campeonato español.

El enfado del conjunto blanco con el arbitraje continúa, sobre todo tras la derrota del equipo en el derbi madrileño por 1-2, después de que su entrenador, José Mourinho, afirmara que el Atlético merecía terminar el partido con 9 jugadores, en lugar de la expulsión del defensa merengue Dean Huijsen.

La expulsión de Vinicius frente al Villarreal se produjo después de que el astro brasileño tirara del pelo a Nathan Salibur, jugador del submarino amarillo, lo que también provocó la anulación del gol que ampliaba la ventaja del club blanco.

La cuenta de la cadena The Touchline en la red social X señaló que la Federación Española y LaLiga creen que el Real Madrid se prepara para lanzar una campaña contra los árbitros a través del canal de televisión del club.

Y añadió: "Ambas instituciones ya han preparado un plan de emergencia para proteger a los árbitros de posibles acosos, ante el enorme enfado del Real Madrid con el nivel del arbitraje en LaLiga a lo largo de toda la temporada hasta el momento".