La exestrella del Barcelona estalla contra Vinícius: ¡el Real Madrid es mejor sin él!

Jorge Valdano, exestrella y exentrenador del Real Madrid, destacó las cualidades goleadoras y de liderazgo del francés Kylian Mbappé, tras guiar al conjunto blanco a la victoria por 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico, después de marcar los dos goles del triunfo en el "Camp Nou".

Según el diario español "Marca", Valdano y Gerard López, exjugador del Barcelona, hablaron a través de la cadena "Movistar Plus Deportes" sobre los aspectos más destacados del enfrentamiento, con un elogio especial al impacto de Mbappé en el Real Madrid, además de una valoración de los cambios experimentados en el rendimiento del equipo en ausencia del brasileño Vinicius Junior.

Valdano: Mbappé es un líder

Valdano afirmó que el liderazgo dentro del fútbol no se limita a llevar el brazalete de capitán, explicando que existen líderes técnicos y otros emocionales o sociales, y que cada uno tiene su propia manera de influir en sus compañeros.

Y dijo sobre Mbappé: "¿Cómo no va a ser un líder la persona que te conduce a un gol en cada partido?", señalando que marcar goles otorga al jugador una influencia excepcional dentro del equipo.

Y añadió: "El liderazgo significa influencia, y la persona que marca un gol tiene mayor influencia que cualquier otra, ¿no es así?".

También describió al delantero francés como extremadamente inteligente, considerando que impone su influencia sobre sus compañeros incluso sin buscar desempeñar el papel de líder, porque lo que ofrece dentro del campo atrae la atención de todos.

Mbappé vive una temporada destacada, tras marcar 14 goles y dar 3 asistencias en 13 partidos.

López: el Real Madrid es mejor sin Vinicius

Por su parte, Gerard López generó polémica con su valoración del rendimiento del Real Madrid en ausencia de Vinicius, quien no participó en el Clásico debido a la sanción de 4 partidos, tras el incidente en el enfrentamiento ante el Villarreal.

El exjugador del Barcelona dijo: "El Real Madrid es mejor tras la marcha de Vinicius. Esta es la realidad, el equipo ahora está más equilibrado".

Y añadió: "Sin Vinicius, este equipo corre más y corre mejor".

López también elogió a Dayot Upamecano... perdón, elogió a Dean Huijsen... corrección:

López también elogió a Yan Diomande, al considerarlo el mejor jugador del partido.