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La estrella marroquí deja la Serie A y regresa a la liga francesa

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A. Richardson
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El sábado por la noche, el club francés Le Havre anunció la vuelta de su jugador marroquí Amir Richardson, de 24 años.

Según la web del club, jugará cedido por la Fiorentina la próxima temporada.

Se formó en las categorías inferiores del Le Havre antes de pasar al Stade de Reims.

Tras pasar por varios clubes, fichó por la Fiorentina en verano de 2024.

La Fiorentina lo cedió al Copenhague danés antes de recuperarlo y, ahora, volver a cederlo al Le Havre.

Formó parte de la selección marroquí que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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