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La estrella del Barcelona se perderá los duelos ante el PSG y el Clásico

Paris Saint-Germain vs Barcelona
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F. de Jong
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"No está completamente listo"

Un informe periodístico reveló, este lunes, malas noticias en torno al jugador del Barcelona, que se perderá los dos duelos ante el Paris Saint-Germain, en la Liga de Campeones, y luego el Clásico frente al Real Madrid.

Informes de ayer domingo señalaron que Frenkie de Jong está cerca de volver a los entrenamientos grupales con el Barcelona, ya que se espera que comience a trabajar con los jugadores no internacionales el 5 de octubre, para después incorporarse al grupo que reúne a los jugadores internacionales el 8 de octubre.

Sin embargo, según los últimos informes del diario "As", el centrocampista neerlandés no estará disponible para los próximos partidos del conjunto blaugrana.

 El jugador, de 29 años, aún no está totalmente en condiciones, y se ausentará de forma notable de los partidos ante el Paris Saint-Germain (20 de octubre) y el Real Madrid (25 de octubre).

Según el diario "As", no se espera que De Jong regrese a los terrenos de juego antes del primero de noviembre.

 Esta ausencia priva al Barcelona de un jugador fundamental en el centro del campo durante estos dos importantes encuentros.

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