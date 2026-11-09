El Pau Cubarsí (19 años), defensa del Barcelona, se coronó con el premio Golden Boy de 2026, que se otorga al mejor jugador joven del mundo menor de 21 años.

Este galardón, creado por Massimo Franchi, constituye un homenaje a los talentos emergentes más destacados del mundo del fútbol, y lo concede desde 2003 el periódico italiano "Tuttosport", convirtiéndose en uno de los premios de referencia más relevantes para evaluar a las jóvenes promesas.

La competición se limita a los jugadores menores de 21 años que militan en las ligas europeas.

El internacional español superó por amplio margen al resto de los 24 candidatos, seleccionados a partir de la lista "benchmark", que registra lo que aportan los jugadores según su nivel y rendimiento, junto con 5 invitaciones que posee el comité organizador para añadir algunos talentos que destacan en los últimos momentos.

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La resolución final llegó tras la votación de 30 periodistas de distintas partes de Europa, en la que Cubarsí arrasó en la competición.

Después de que Cubarsí quedara a solo dos puntos de hacerse con el Trofeo Kopa hace unas semanas, que fue a parar a Lamine Yamal por tercer año consecutivo, esta vez la votación no dejó ningún lugar a dudas sobre el merecimiento del defensa, campeón del mundo, de ganar el premio.

De este modo, se disipó la amargura de su salida sin premio durante la gala del Balón de Oro, al tiempo que el Barcelona confirma su dominio del galardón, después de que la lista de ganadores anteriores incluyera a 5 jugadores salidos de la academia de "La Masía": Lionel Messi, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y, ahora, Cubarsí.

Cesc Fàbregas también había ganado el premio, pero cuando era jugador del Arsenal.

El jugador del club catalán se convirtió en el segundo defensa de la historia en conseguir este galardón, tras el neerlandés Matthijs de Ligt, que lo ganó en 2018.

Todos los demás ganadores fueron jugadores de centro del campo o delanteros, y la lista incluyó nombres destacados del fútbol mundial, como Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, João Félix y Erling Haaland, mientras que el nombre de Cristiano Ronaldo no figura entre los galardonados.

Cubarsí sucede en el palmarés de ganadores al francés Désiré Doué, que conquistó la edición de 2025, y a Lamine Yamal, ganador de la edición de 2024.

La lista de los 23 ganadores del premio incluyó a 6 jugadores españoles, teniendo en cuenta que el galardón solo puede conseguirse una vez por jugador, a diferencia del Trofeo Kopa que entrega la revista "France Football".

Cesc Fàbregas fue el primer español en coronarse con él en 2006, cuando era jugador del Arsenal, antes de que le siguiera Isco durante su etapa en el Málaga, luego Pedri, Gavi y Lamine Yamal, y, por último, Cubarsí, con lo que los jugadores españoles confirman su dominio del premio.