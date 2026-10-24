La estrella del Barcelona se acerca a perderse el Clásico

La ausencia de Jules Koundé en el Clásico ante el Real Madrid, previsto para la tarde del domingo, se antoja muy probable, después de que se ausentara de los entrenamientos del Barcelona en la mañana del sábado, a la espera de la confirmación oficial por parte del club catalán.

Según el diario español Marca, el lateral francés no participó en la última sesión de entrenamiento antes del partido, lo que complica sus opciones de llegar a tiempo al esperado choque, después de sufrir un esguince durante el encuentro ante el Real Betis, lo que le llevó también a perderse el partido de la Champions League ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Y pese a que la participación de Koundé ante el Real Madrid era dudosa, su ausencia del último entrenamiento hace que sus opciones de recuperarse a tiempo sean muy escasas, por lo que su descarte del partido es casi seguro.

En caso de confirmarse la ausencia de Koundé, Hansi Flick afrontará el duelo ante el Real sin recuperar a ninguno de los lesionados que todavía siguen en tratamiento, ya que tanto Koundé como Eric García, Christensen, Dani Olmo y Raphinha se perderán el enfrentamiento ante el eterno rival por distintos problemas físicos.

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El mayor quebradero de cabeza para Hansi Flick volverá a estar en la línea defensiva, que sufre una grave escasez debido a la cantidad de ausencias, al igual que ocurrió el pasado martes ante el Paris Saint-Germain.

Opciones alternativas

A la espera de que se anuncie la lista definitiva para el partido, las previsiones apuntan a que Àlex Camps volverá a incorporarse a la expedición del equipo, después de pasar toda la semana entrenando con el primer equipo, ante la cantidad de ausencias que sufre el Barcelona en la retaguardia.

También se espera que el centrocampista Oriol Guerín esté entre las opciones disponibles, tras entrenar durante los dos últimos días a las órdenes de Hansi Flick, debido a la lesión de Dani Olmo.

En cuanto a Hamza Abdelkarim, que participó en los entrenamientos del primer equipo en la mañana del sábado, su situación sigue sin resolverse, ya que habrá que esperar para saber si se unirá a la lista del Clásico o si volverá a jugar con el filial.