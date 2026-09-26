La estrella del Barcelona confiesa: quiero ir a un psicólogo

Gavi, la estrella del Barcelona, comenzó la actual temporada con una participación limitada, después de recibir un golpe en la rodilla durante el enfrentamiento ante el Elche en la primera jornada de LaLiga.
La lesión no fue más que un motivo de preocupación pasajera, ya que el jugador se recuperó de ella y disputó varios minutos ante el Feyenoord en la Liga de Campeones, así como ante el Racing en la Liga española.
El diario Sport publicó las declaraciones de Gavi durante su entrevista con la revista Men's Health, en la que aseguró que no recurrió a ninguna ayuda externa para afrontar sus emociones o los altibajos psicológicos que atravesó tras las lesiones.
Gavi dijo: "Ir a un psicólogo siempre es útil. Ya sea que estés en un mal momento o incluso en uno bueno, sigue siendo importante. Yo nunca he ido a un psicólogo, pero me gustaría hacerlo".
Y añadió: "Me aislé con mi familia, y eso también me ayudó mucho".
El regreso de Gavi a los terrenos de juego no fue nada fácil, después de estar ausente cerca de un año completo de la competición en 2023, antes de sufrir otra ausencia que se prolongó unos 5 meses en septiembre de 2025, tras someterse a una operación en el menisco de esa misma rodilla.
Pero a Gavi no le gusta que se asocie su nombre con sus lesiones, sino que prefiere que se hable de él en relación con su nivel dentro del campo y su capacidad de resistir y recuperarse.
Gavi también abordó un tema importante, el de las redes sociales, que muchos jugadores utilizan cada vez más, ya sea a través de agencias de comunicación para ejecutar campañas o para publicar fotos.
A Gavi le gusta usar la aplicación Instagram, pero no le da mucha importancia a lo que se dice de él, y además lleva bien las críticas.
Dijo: "Las personas cuya opinión me importa en el fútbol son mis compañeros, los entrenadores y la afición. Si ellos están contentos, eso es lo más importante. Al final, son los que me ven cada día y saben la verdad".
Y recalcó: "La gente puede expresar sus opiniones libremente, y eso es normal; puede que te guste más o menos un jugador determinado, pero yo siempre he sido claro con las cosas. Las críticas forman parte del fútbol, pero no me afectan demasiado".
En cuanto al estilo de Gavi, el jugador apareció tras coronarse con la Copa del Mundo con el pelo teñido de color rosa. Aquello fue un cambio radical en su aspecto, pero llegó en cumplimiento de una promesa que se había hecho a sí mismo.
Sin embargo, Gavi comenzó desde hace meses a cuidar más su aspecto, pues procura cortarse el pelo con su barbero habitual y cambia de peinado con frecuencia.
Cuando habló de ello, Gavi dijo: "Cuando era más joven, no me importaba mucho mi pelo. Pero con el paso de los años, empecé a preocuparme más por mi aspecto".