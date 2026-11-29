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El portero alemán Marc-André ter Stegen ha vuelto a la lista de lesionados del Ajax de Ámsterdam.

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Ter Stegen, que llegó al Ajax cedido por el Barcelona el pasado verano, se perdió el domingo por la noche el importante duelo de la Eredivisie ante el Feyenoord y tendrá que estar alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente dos semanas.

Según informó el diario Sport, Míchel Sánchez, entrenador del Ajax, confirmó la noticia antes del inicio del partido, una nueva edición de De Klassieker.

Ter Stegen se lesionó el pasado jueves durante el encuentro que enfrentó al Ajax con el FC Thun en la Conference League.

El guardameta empezó a sentir molestias físicas durante el partido y, tras las pruebas iniciales, los servicios médicos determinaron que se trataba de un problema leve.

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Aun así, el cuerpo técnico del Ajax prefirió no arriesgar con la recuperación de Ter Stegen, sobre todo ante el calendario que le espera al equipo de la capital neerlandesa en las próximas semanas.

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El propio Míchel explicó los detalles del estado del internacional alemán en unas declaraciones a ESPN, en las que ofreció una primera estimación del tiempo que podría estar de baja.

«Ya sentía algunas molestias el pasado jueves, pero es una lesión leve», afirmó el técnico.

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«El médico dice que Ter Stegen podría necesitar dos semanas para recuperarse, pero siempre hay que ser prudente con las lesiones», añadió.

La lesión del portero alemán llega en un momento importante de la temporada. Antes del parón invernal, al equipo que dirige Míchel le esperan varios partidos en distintas competiciones, lo que exige mantener la continuidad y gestionar adecuadamente el esfuerzo físico de los jugadores.

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En concreto, el Ajax se medirá al FC Den Bosch en la Copa, después al FC Utrecht en la Eredivisie y al Sint-Truiden en la Conference League, luego al SC Cambuur y al Getafe en el torneo continental y, por último, al Go Ahead Eagles.

Esta sucesión de partidos obliga al cuerpo técnico del Ajax a hacer algunos ajustes y a buscar soluciones ante la ausencia de su portero titular.

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Durante este periodo, Maarten Paes defenderá la portería del equipo, como ya ocurrió en el duelo ante el Feyenoord.

Paes asumió la responsabilidad de defender los colores del Ajax en uno de los partidos más destacados de la temporada, un enfrentamiento que siempre tiene una importancia excepcional por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

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La ausencia de Ter Stegen fue una de las principales noticias de De Klassieker, que terminó con un reparto de puntos.

Feyenoord y Ajax empataron 1-1 en un partido de enorme trascendencia para la clasificación de la Eredivisie, aunque el resultado dejó sensaciones distintas en cada equipo en función de sus objetivos.

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El gran beneficiado del tropiezo de sus rivales fue el PSV Eindhoven, que ya había cumplido con su parte al ganar al Go Ahead Eagles, un resultado que le permitió ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla.

De este modo, el PSV Eindhoven aventaja en 3 puntos al Ajax y en 6 al Feyenoord.