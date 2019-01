La esposa y agente de Icardi: "¿Si renovará con el Inter? Sí, renovará contrato"

Wanda Nara, agente y esposa del goleador argentino Mauro Icardi, habló en la televisión italiana sobre la renovación del delantero centro, relacionado durante los últimos meses con el Real Madrid. Para su agente, no hay problema alguno con el club interista, la renovación está al caer y no hay ningún tipo de problema con el futuro de Icardi, porque no se irá de la Serie A.

La esposa y agente de Icardi ha querido enviar un mensaje tranquilizador a través de un show de la TV italiana, donde ha contestado a varias preguntas sobre la renovación de Icardi con el club "neroazzurro". Cuestionada por la renovación del punta, Nara ha comentado "Sí, sí, el contrato de Icardi se renueva, se renueva". Nara luego explicó que en este momento no hay tensión con el club, a pesar de la controversia que ella ha provocado en las últimas semanas, y que su relación con Beppe Marotta, director del Inter "no es distante" y es bastante cordial.

Cabe recordar que Mauro Icardi, delantero estrella del Inter, pretende un salario de cerca de 10 millones de euros netos por temporada. Hasta la fecha, estaba escuchando ofertas e interés de varios grandes clubes de Europa, según su esposa entre ellos estaba el Real Madrid, pero ahora el escenario habría cambiado y es factible que Icardi acabe renovando.

Los dirigentes del Inter de Milán se niegan a que salga este invierno, el jugador tiene una cláusula en julio de 110 millones de euros y la intención del club interista es que, si renueva finalmente, aumente su ficha en unos 3.5 millones de euros, pasando su cláusula de rescisión a ser de unos 200 millones de euros, algo ya realmente inaccesible para cualquier club.Si finalmente Icardi es capaz de renovar su contrato, el Real Madrid habrá vuelto a perder el tren de un goleador de elite.