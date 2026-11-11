La era post-Carrick: ¿reunirá el Manchester United a Pochettino y Harry Kane de nuevo?

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Parece que el Manchester United se prepara para escribir un capítulo completamente nuevo en su historia, un capítulo que comienza con la salida de Michael Carrick, pasa por el regreso de Mauricio Pochettino a la Premier League y podría terminar con el retorno del máximo goleador histórico, Harry Kane, a Inglaterra, para batir el récord de Alan Shearer en el estadio de Old Trafford.

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En un vertiginoso desarrollo de los acontecimientos que ha sacudido el fútbol inglés, informes periodísticos fiables han revelado que el Manchester United ha alcanzado un "acuerdo completo" con el técnico argentino Mauricio Pochettino, para que sustituya a Michael Carrick en el cargo de director técnico, en un movimiento que podría redibujar el mapa de la cima de la Premier League.

La reunión decisiva de Mónaco

Altos responsables del United celebraron este miércoles una reunión decisiva en Mónaco para analizar el futuro del equipo, y todas las fuentes del portal británico "teamtalk" apuntan a que el resultado previsto es la destitución de Carrick de su cargo en una reunión directa mañana jueves.

James Ducker, el célebre periodista de "Telegraph", escribió las últimas novedades sobre la situación, declarando: "Se espera que mañana jueves se comunique a Michael Carrick su destitución del cargo de director técnico del Manchester United".

Y añadió: "No hay nada confirmado ni definitivo todavía, pero esto es lo que se espera por el momento. Está previsto que Jason Wilcox, director deportivo del Manchester United, y el director ejecutivo Omar Berrada regresen esta noche de Mónaco. Parece probable que se reúnan con Carrick cara a cara en algún momento del jueves".

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Pochettino, nuevo entrenador

Además, el fiable periodista Matteo Moretto afirmó que el Manchester United y Pochettino han alcanzado un acuerdo definitivo.

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Moretto, que trabaja de cerca con Fabrizio Romano, anunció que "Mauricio Pochettino será el nuevo director técnico del Manchester United: ambas partes han llegado a un acuerdo definitivo a la espera de que se produzca la destitución de Michael Carrick".

El Manchester United debe ahora notificar al club actual de Pochettino, la selección de Estados Unidos, su intención de activar la cláusula de rescisión de su contrato, valorada en 10 millones de dólares.

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Al United no le importa pagar esa cantidad, y todavía se espera que Pochettino dirija a la selección de Estados Unidos en sus dos partidos ante Haití, antes de comenzar su nueva misión en Old Trafford.

¿Seguirá Kane a su maestro?

Con Pochettino cada vez más cerca de Old Trafford, han comenzado las especulaciones sobre la posibilidad de que Harry Kane se reúna con su antiguo entrenador, bajo cuya dirección su estrella brilló en el Tottenham.

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Kane, ganador del Balón de Oro, abandonó la Premier League como segundo máximo goleador de la historia del torneo con 213 goles, por detrás de Alan Shearer, autor de 260 goles.

El máximo goleador histórico de la selección inglesa renovó recientemente su contrato con el Bayern de Múnich, aunque siempre ha existido la sensación de que algún día regresará a Inglaterra para batir el récord de Shearer.

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Y según Tim Sherwood, exentrenador del Tottenham, no le sorprendería en absoluto ver a Pochettino y a Kane reunidos de nuevo en Old Trafford en los próximos años.

En su conversación con Jamie Redknapp en el programa "Overlap Daily", Sherwood dijo: "Te diré a quién podríamos ver regresar a la Premier League, a Harry Kane, y te diré dónde podríamos verlo, con la camiseta del Manchester United. Si Pochettino se marcha al Manchester United, habrá más posibilidades de que Harry Kane se una a ellos dentro de dos años".

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Redknapp respondió en tono de broma: "Oh, y batirá el récord de goles de Shearer en la Premier League. Alan, tu amigo Alan Shearer no estará contento".

Y añadió Sherwood: "Cuando Kane firmó su nuevo contrato hace unos días, debió de ser uno de los días más felices de la vida de Alan Shearer. Le escribí de inmediato y le dije: amigo mío, Shearer está contento con eso, y me respondió: todavía queda tiempo, todavía queda tiempo para que Kane regrese".

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¿Será Pochettino la llave que devuelva a Kane a Inglaterra? Los próximos días lo dirán, pero lo seguro es que el Manchester United se prepara para una gran revolución, que podría empezar con un entrenador y terminar con un goleador histórico.