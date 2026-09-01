José Mourinho comenzó a imponer rápidamente su sello dentro del Real Madrid, después de que el técnico portugués introdujera cambios evidentes en la forma de gestionar al equipo, situando la disciplina y el trabajo duro en la cima de sus prioridades, en un intento por reconstruir la cultura del vestuario tras dos temporadas decepcionantes.

Según declaraciones del periodista José Félix Díaz, Mourinho volvió a imponer una serie de normas estrictas dentro del Real Madrid, entre las más destacadas sancionar a cualquier jugador que llegue tarde al horario de entrenamiento establecido apartándolo de la sesión colectiva, obligándolo a entrenar en el gimnasio, además de dejarlo fuera del siguiente partido.

El técnico portugués eliminó el sistema de multas económicas leves que se imponían a los jugadores por los retrasos, y que oscilaban entre los 200 y los 300 euros, al considerar que esas sanciones no representan un verdadero elemento disuasorio para jugadores que perciben salarios enormes, y prefirió en su lugar sanciones vinculadas directamente al trabajo y a la participación.

Mourinho también insistió en la necesidad de que los jugadores permanezcan dentro de las instalaciones del club para completar sus programas de recuperación, ya que para él dejó de ser aceptable que un jugador continúe su tratamiento en cualquier lugar fuera de Valdebebas si necesita completar el programa de rehabilitación durante la tarde.

Las normas del técnico se extendieron también a la alimentación, después de que cambiara la relación entre los jugadores y el nutricionista del club; ya que cumplir con el programa alimenticio establecido se convirtió en una parte fundamental del sistema de trabajo, en lugar de dejar libertad a los jugadores para elegir lo que comen.

Confianza dentro del vestuario

Y pese a la rigurosidad de las nuevas normas, los jugadores del Real Madrid, según los datos actuales, ven de forma positiva las exigencias de Mourinho y sus ideas tácticas, algo que se ha reflejado en el nivel de compromiso durante los entrenamientos y los partidos.

El técnico portugués considera que recuperar la disciplina no es un objetivo separado del aspecto deportivo, sino parte de su proyecto para devolver al equipo a un mayor estado de solidez y equilibrio dentro del campo.

Mourinho intenta asimismo mejorar la compenetración entre las estrellas del Real Madrid, y redistribuir los roles de una manera que ayude al equipo a ofrecer un rendimiento más colectivo, en lugar de depender únicamente de las cualidades individuales.

Estos cambios llegan en un momento en el que el Real Madrid busca superar dos temporadas que no colmaron las aspiraciones de su afición, ya que el club apuesta por la personalidad de Mourinho, su experiencia y su capacidad para imponer altos estándares dentro del vestuario.

Y tras un inicio positivo de temporada, el mayor reto para el técnico portugués sigue siendo mantener el mismo nivel de disciplina y de trabajo a lo largo de los próximos meses, y convertir las nuevas normas en una cultura duradera dentro del equipo, de modo que devuelva al Real Madrid su carácter competitivo y le otorgue una mayor oportunidad de competir por todos los títulos.