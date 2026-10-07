Durante más de dos décadas, la pugna entre las dos leyendas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estuvo muy presente, a todos los niveles.

La ardiente rivalidad entre ambos por los premios individuales y los récords, ya fuera con los clubes o con las selecciones, cautivó a los aficionados al fútbol en todos los rincones del planeta, en un acontecimiento quizá sin precedentes en la historia de este deporte.

Cristiano, de 41 años, inició su trayectoria internacional con Portugal en 2003, mientras que Messi comenzó su andadura con Argentina en 2005.

Un acontecimiento histórico en la trayectoria de Messi

Pero hoy se vivió un acontecimiento histórico que puso fin a una pugna particular entre Messi y Ronaldo, relativa a la trayectoria internacional de cada uno.

Lionel Messi disputó su último partido con la camiseta de Argentina en la madrugada de este miércoles, poniendo fin a una brillante trayectoria internacional, mientras que Cristiano sigue queriendo continuar jugando con la camiseta de Portugal pese a su crisis con el entrenador del equipo, Jorge Jesús.

Messi dejó la selección de Argentina legando un historial lleno de hitos, encabezado por la conquista del título de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, además de otros títulos y récords con los que superó a las leyendas de su país.

En cuanto a Ronaldo, cuya trayectoria internacional no ha terminado oficialmente, también ha logrado gestas históricas, encabezadas por la conquista de la Eurocopa 2016, además de otros títulos y récords igualmente difíciles de batir con facilidad.

La retirada internacional de Messi blinda algunos de los logros de Cristiano

Messi se retiró a nivel internacional tras lograr muchas gestas que su rival Cristiano Ronaldo no podrá alcanzar aunque continúe con la selección de Portugal, la más destacada de ellas la conquista de la Copa del Mundo, ya que el próximo Mundial será en 2030 y resulta prácticamente imposible que el Bicho participe en ese torneo, pues entonces tendría cerca de 45 años.

Pero la decisión de Messi de retirarse a nivel internacional blindó algunos de los logros de su rival portugués, ya que la continuidad de la Pulga argentina durante más años amenazaba con batirlos.





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El más veces internacional

Cristiano cuenta con un récord histórico que ha quedado blindado de la persecución de Messi tras la retirada internacional de este último, el de ser el jugador con más apariciones con la selección de su país en la historia.

Ronaldo encabeza la lista con un registro de 234 partidos, una cifra que podría aumentar si el Bicho regresa de nuevo a la selección de Portugal, mientras que el registro de Messi quedó detenido en 208 partidos, tras disputar su último enfrentamiento en la madrugada de hoy ante Benín.

El máximo goleador a nivel internacional

Asimismo, Cristiano encabeza la lista de los jugadores con más goles a nivel internacional, con un registro de 146 tantos, cifra que también podría aumentar si la trayectoria internacional del Bicho no hubiera terminado.

Con su gol en la portería de Benín en la madrugada de hoy, Messi llegó a 126 tantos, es decir, que representaba una amenaza real para el récord de Cristiano, pero el Bicho está ahora a salvo de ello tras el fin de la trayectoria internacional de la Pulga.

Cristiano supera a Messi en el promedio goleador a nivel internacional, ya que marca un gol cada 127 minutos aproximadamente, mientras que Messi sacude las redes cada 136 minutos aproximadamente.

Ronaldo, el que más ha marcado a selecciones diferentes

Messi marcó un gol de penalti en su último partido internacional, que fue en la portería de Benín, elevando a 46 el número de selecciones nacionales a las que les ha marcado a lo largo de su trayectoria.

En cuanto a Cristiano, logró marcar a 49 selecciones nacionales, siendo el jugador que marca a más rivales diferentes con la selección de su país, una cifra que Messi no podrá batir ahora tras su retirada internacional.





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Marcar en 6 ediciones de la Copa del Mundo

Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol en marcar en 6 ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

La estrella portuguesa logró esta cifra durante el Mundial 2026, tras marcar un gol ante Uzbekistán en la fase de grupos.

Esta cifra le otorga a Ronaldo una gesta única, tras conseguir sacudir las redes en las ediciones de la Copa del Mundo en las que ha participado desde su primera aparición en el torneo.

Por otro lado, Messi también participó en 6 ediciones, pero marcó en 5 de ellas, ya que no logró sacudir las redes en la edición de 2010 en Sudáfrica.

Cabe recordar que Messi marcó 21 goles en 34 partidos de la Copa del Mundo, siendo el segundo máximo goleador histórico después de Mbappé, mientras que Ronaldo marcó 11 goles en 27 partidos.





El Bicho, máximo goleador histórico de las eliminatorias de la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de goleadores de las eliminatorias de la Copa del Mundo, ya que marcó 41 goles en 52 partidos, mientras que Carlos Ruiz, exestrella de Guatemala, aparece en segundo lugar con un registro de 39 goles en 47 partidos.

Messi, por su parte, aparece en tercer lugar con un registro de 36 goles en 72 partidos, y detrás de él Robert Lewandowski con un registro de 35 goles en 46 partidos.