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La desaparición de la estatua de «Lumumba» genera polémica en el Mundial

Portugal vs RD Congo
Portugal
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Portugal
República Democrática del Congo

El aficionado congoleño Michel Nkoka, conocido como «Lumumba», no pudo asistir al partido de su selección contra Portugal el miércoles.

El combinado congoleño debutó en la Copa del Mundo 2026 con un valioso empate 1-1 ante Portugal.

Lumumba saltó a la fama en la Copa Africana de Naciones de 2025, celebrada en Marruecos. 

Mientras los demás vitoreaban, saltaban y celebraban, él permanecía inmóvil, con un brazo levantado, como una estatua.

Según Newsweek, se perdió el encuentro por una cuarentena de 21 días impuesta tras un brote de Ébola. 

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Se espera que regrese a las gradas para el próximo partido contra Colombia.

Lomumba viste trajes de colores vivos inspirados en la bandera de su país, que combina con gafas retro y un peinado característico, por lo que las cámaras lo identifican al instante.

Su rasgo más llamativo es su imperturbable compromiso: no reacciona a goles, errores ni momentos clave, y su expresión y postura permanecen fijas, como una estatua humana.

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