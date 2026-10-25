Barcelona y Real Madrid se preparan para disputar hoy un nuevo enfrentamiento en el Clásico, en medio de la expectación por las decisiones tácticas que adoptarán Hansi Flick y José Mourinho, en un contexto de ausencias de peso y dilemas aún sin resolver dentro de ambos cuerpos técnicos.

Y a pocas horas del esperado choque, el diario español "Mundo Deportivo" reveló los rasgos del once previsto para el Barcelona, mientras que el diario español "As" repasó tres escenarios tácticos posibles para la alineación del Real Madrid, con Fede Valverde en el centro de los cálculos, tras haber brillado en la posición de lateral derecho durante los últimos partidos.





Las opciones de Flick

"Mundo Deportivo" señaló que Flick se inclina por repetir la línea defensiva con la que disputó el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, debido a las lesiones que azotan las filas del equipo, con la continuidad de las ausencias de Jules Koundé, Eric García y Christensen.

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Según el diario, Xavi Espart podría ocupar la posición de lateral derecho, mientras que João Cancelo se encargaría del costado izquierdo, con un eje de la defensa formado por Pau Cubarsí y Gerard Martín.

En el centro del campo, el diario pronosticó la apuesta por Rodri y Pedri como pareja de pivotes, con la presencia de Fermín López en la posición de mediapunta, para suplir la ausencia de Dani Olmo, lesionado en el aductor izquierdo.

En cuanto a la línea ofensiva, Lamine Yamal parece el candidato más destacado para ocupar la banda derecha, mientras que la disyuntiva en la banda izquierda se limita entre el inglés Gordon y el alemán Adime.

El diario consideró probable la continuidad de Raphinha liderando el ataque, con la indicación de la posibilidad de introducir un ajuste táctico que lo lleve a la banda, con la participación de Gabriel Jesus en la posición de delantero centro.

Valverde, la clave del once del Real Madrid

Por otro lado, el diario "As" explicó que Mourinho estudia tres opciones tácticas, cada una de ellas centrada en la posición de Valverde, que brilló como lateral derecho durante los últimos partidos, después de que su sociedad con Aurélien Tchouaméni en el centro del campo no lograra en un principio los resultados deseados.

Según el diario, el primer escenario, y el más probable desde su punto de vista, consiste en la continuidad de Valverde como lateral derecho, lo que deja dos plazas a disputar entre Arda Güler, Bernardo Silva y Endrick, según el reparto de funciones entre el centro del campo y la banda derecha.

El segundo escenario, por su parte, se basa en devolver a Valverde al centro del campo junto a Tchouaméni, con la apuesta por Güler en la banda derecha y Denzel Dumfries en la posición de lateral derecho.

La tercera opción consiste en la apuesta por Valverde como extremo derecho, con la continuidad de Güler junto a Tchouaméni, dejando la posición de lateral derecho a la competencia entre las opciones naturales disponibles para el equipo.

En el eje de la defensa, "As" indicó que Ibrahima Konaté parece el más cercano a asegurarse su lugar en el once titular, mientras que la competencia por su acompañante se limita entre Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, con ventaja para Huijsen en cuanto al número de titularidades esta temporada.

El diario también pronosticó la presencia de Thibaut Courtois en la portería, Marc Cucurella en la posición de lateral izquierdo, Bellingham en el centro del campo ofensivo, Diomande en la banda izquierda y Kylian Mbappé liderando el ataque, mientras que Vinícius Júnior se ausenta por sanción.

El once previsto de ambos equipos:

Barcelona:

Portería: Joan García.

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Centro del campo: Rodri, Pedri, Fermín López.

Ataque: Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Centro del campo: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Ataque: Güler, Mbappé, Diomande.

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