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Karim Adeyemi, extremo del Barcelona, ha aprovechado el parón internacional para reforzar sus opciones de ganarse un puesto en el once titular del conjunto azulgrana en los próximos compromisos. El alemán ha seguido trabajando a fondo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mientras Hansi Flick empieza a percibir su evolución física y mental, algo que podría abrirle una oportunidad importante en el próximo duelo ante el Villarreal.

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Los días en los que se detuvieron las competiciones nacionales e internacionales dejaron varias señales positivas para el cuerpo técnico del Barcelona, y el rendimiento de Adeyemi en los entrenamientos fue uno de los aspectos que más llamaron la atención. El jugador se esforzó por mantener un ritmo de trabajo elevado y mostró un claro deseo de aprovechar la ausencia de partidos para mejorar su nivel y recuperar la mejor puesta a punto posible, según el diario catalán «Sport».

El Barcelona fichó al extremo alemán el pasado mercado de verano procedente del Borussia Dortmund a cambio de 22 millones de euros fijos, más otros 5 millones en variables ligadas al rendimiento. La dirección deportiva consideró la operación una buena oportunidad para ampliar las opciones ofensivas del equipo, sobre todo porque el desembolso no era elevado en comparación con el potencial del jugador.

Desde su debut con la camiseta azulgrana, Adeyemi ha dado varias señales positivas al demostrar su capacidad para marcar diferencias tanto saliendo desde el banquillo como cuando ha tenido la oportunidad de ser titular. Ha contribuido con goles y asistencias, aprovechando su gran velocidad, su potencia física y su facilidad para romper las defensas rivales en espacios abiertos.

Pese al buen arranque, los responsables del Barcelona son conscientes de que el jugador todavía sufre cierta irregularidad en su rendimiento, un problema que ya se ha visto en futbolistas con características ofensivas similares, como Marcus Rashford. Por ello, el cuerpo técnico no espera que ofrezca el mismo alto nivel en todos los partidos, especialmente con la exigencia del calendario y la acumulación de encuentros esta temporada.

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Mantener la concentración y la regularidad es uno de los principales aspectos que Hansi Flick trabaja con el extremo alemán. El técnico considera que Adeyemi ya reúne las cualidades técnicas y físicas para ofrecer actuaciones destacadas, pero necesita aprovechar ese potencial de forma más constante, manteniendo la disciplina y el espíritu competitivo durante todo el partido y no solo en determinados momentos.

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La ambición del jugador recibió un impulso adicional durante el parón internacional, pese a su decepción por no haber sido convocado con la selección alemana, después de que Jürgen Klopp decidiera no incluirlo en esta ocasión , a pesar de que había entrado en los planes del combinado nacional en el parón anterior. La decisión supuso una sorpresa para el joven extremo, que esperaba seguir sumando internacionalidades y mantener su sitio con su selección.

Sin embargo, Adeyemi se tomó esta ausencia como un aliciente para trabajar todavía más, en lugar de dejarse afectar por la decisión. Centró sus esfuerzos en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde se le vio con buen ánimo y con un claro deseo de elevar su nivel físico y técnico, con el objetivo de recuperar su lugar en la selección alemana y cerrar el año de la mejor manera posible.

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Las señales dentro del Barcelona indican que Adeyemi tiene ahora muchas opciones de ser titular ante el Villarreal el próximo domingo, tras rendir a buen nivel en los últimos entrenamientos. No obstante, Flick todavía no ha tomado una decisión definitiva, ya que el técnico alemán prefiere esperar hasta uno o dos días antes del partido para definir el once.

La situación de algunos de sus compañeros juega a favor del extremo alemán, sobre todo por el cansancio que arrastran varios hombres de ataque tras jugar con sus selecciones. Anthony Gordon regresó después de un exigente partido de Inglaterra contra España, mientras que Lamine Yamal participó en ese mismo encuentro pese a haber sufrido algunas molestias físicas antes del parón internacional.

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Además, Raphinha tuvo que realizar un largo viaje con su selección pese a disputar un solo partido, ya que se perdió el segundo por sanción tras ser expulsado. Esto obliga al cuerpo técnico a evaluar el estado físico de cada jugador antes de elegir a los futbolistas capaces de afrontar el duelo ante el Villarreal, más aún cuando el Barcelona necesita repartir esfuerzos entre toda la plantilla en un periodo cargado de partidos.

El estilo de juego del Villarreal ofrece a Adeyemi una oportunidad añadida para mostrar sus principales virtudes. El conjunto amarillo no se repliega de forma constante, sino que prefiere tomar la iniciativa en ataque e imponer su propuesta, lo que deja espacios a la espalda de la defensa que el extremo alemán puede aprovechar gracias a su gran velocidad, su capacidad para lanzarse al espacio y su rapidez en la transición de defensa a ataque.

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Pero los cálculos de Flick no se limitan al partido ante el Villarreal. El Barcelona tiene una cita europea ante el Sabah tres días después del compromiso liguero, lo que obliga al técnico a gestionar con cautela el reparto de minutos entre delanteros y extremos para evitar que algún jugador sufra fatiga o lesiones en una fase que exige tener disponibles al mayor número posible de efectivos ofensivos.

Entre su ausencia en la lista de la selección alemana y su deseo de recuperar protagonismo en el Barcelona, Adeyemi parece haber aprovechado el parón internacional de forma positiva y ha enviado señales claras a Flick sobre su disposición para pelear por un puesto en el once. El duelo ante el Villarreal se presenta así como una oportunidad importante para que el alemán demuestre que merece un papel más relevante y convierta el intenso trabajo de los entrenamientos en un impacto real sobre el césped.