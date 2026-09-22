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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

La decisión de Arbeloa desata la tormenta: Andersen no encuentra explicación a su exclusión

Fulham
Álvaro Arbeloa
J. Andersen
Premier League
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La exestrella del Madrid, bajo presión

Joachim Andersen, defensa del Fulham, mostró su sorpresa por la decisión de Álvaro Arbeloa, el técnico del equipo, de dejarlo fuera del once titular durante los últimos partidos, asegurando que no recibió una explicación clara sobre el cambio repentino en su papel, después de haber sido uno de los elementos fundamentales y capitán del equipo en un gran número de encuentros la temporada pasada.

El defensa danés habló sobre su situación actual en unas declaraciones recogidas por los medios daneses, diciendo: "Estoy un poco sorprendido. La temporada pasada fui capitán en muchos partidos".

Andersen había sido expulsado durante el pasado mes de mayo, lo que provocó su suspensión por 3 partidos, antes de regresar a la titularidad en el enfrentamiento ante el Chelsea, que el Fulham perdió por 3-2 en el inicio de su andadura en la temporada actual.

Arbeloa contó con el defensa danés durante los partidos ante el Sunderland y el Crystal Palace, antes de decidir mantenerlo en el banquillo en el duelo ante el Liverpool.

Andersen también participó durante los últimos diez minutos del partido ante el Manchester United, en medio de su continua ausencia del once titular.

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Pese al estado de sorpresa que expresó, Andersen procuró no elevar el tono de la situación ni dirigir críticas directas a su entrenador, subrayando su comprensión del deseo del cuerpo técnico de realizar cambios tras el difícil inicio del equipo.

El jugador dijo: "Perdimos los primeros 3 partidos, y fui suspendido en el primero. Luego el entrenador pensó que debíamos hacer cambios. Pero no tengo mucho que decir al respecto".

Y añadió: "No puedo hacer mucho, y creo que jugué de una manera magnífica. A veces el entrenador quiere probar algo diferente, y así son las cosas".

La postura del defensa danés llega en un momento en el que el Fulham vive un difícil inicio en la Premier League, después de conformarse con cosechar solo dos puntos durante los primeros 5 partidos, sin lograr ninguna victoria hasta ahora.

Los resultados irregulares aumentaron las presiones sobre Arbeloa, especialmente con la cercanía del equipo a disputar enfrentamientos más importantes tras el final del parón internacional.

El Fulham espera aprovechar la próxima etapa para corregir su rumbo, recuperar su equilibrio y lograr su primera victoria, ante la necesidad de soluciones tácticas que devuelvan la estabilidad al equipo y otorguen a los jugadores titulares y a los descartados papeles más claros.

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