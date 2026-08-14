Los pasillos del club Al-Hilal viven un estado de gran tensión respecto a la situación del lateral portugués Joao Cancelo durante la nueva temporada.

Según fuentes del periódico saudí "Arriyadiyah", el entrenador Simone Inzaghi impuso la decisión de excluir a Joao Cancelo de la lista del equipo para el duelo ante el Al-Faisaly, debido a su falta de preparación física para competir, en medio de la persistente incertidumbre sobre el futuro del lateral portugués.

El Al-Hilal había obligado al lateral portugués, hace tan solo una semana, a regresar a los entrenamientos, tras no alcanzar un acuerdo con el Barcelona para completar un posible traspaso del jugador.

El inesperado regreso de Cancelo al fútbol árabe se produjo para completar el último año del contrato que aún sigue vigente, después de finalizar el periodo de vacaciones que se le había concedido.

El periódico señaló que lo ocurrido durante las últimas horas fue más allá de eso, ya que Inzaghi ordenó excluir a Cancelo de la lista del equipo, porque el defensa portugués está fuera de los planes del entrenador, quien no desea, por el momento, incluirlo en el grupo competitivo del equipo.

El Al-Hilal saudí disputa hoy viernes su primer partido en la Roshn League ante el Al-Faisaly en el estadio Kingdom Arena de Riad.

Las mismas fuentes indicaron que Inzaghi excluyó a Cancelo porque no lo considera en un estado físico adecuado para competir.

El diario español "Sport" señaló que este movimiento es polémico, teniendo en cuenta que el jugador portugués entrena con el equipo desde hace una semana, y se suponía que ya habría adquirido un mínimo de preparación física que le permitiera al menos entrar en la lista del equipo.

Las diferencias entre el entrenador y el jugador siguen siendo manifiestas, pues el propio Inzaghi pidió al club, hace varios meses, explorar el mercado de fichajes, con el fin de intentar encontrar un destino para Cancelo, que se había quedado fuera de sus cálculos, ya fuera sentándose en el banquillo o incluso siendo excluido de las listas de partidos.

La historia se repite ahora, ya que el jugador portugués sigue siendo incapaz de ganarse el favor de Inzaghi, mientras la definición de su futuro se prolonga mucho más de lo previsto.

Las últimas semanas presenciaron cómo las negociaciones entre el Al-Hilal y el Barcelona llegaron a un punto muerto en lo relativo a completar el traspaso del lateral que quiere Hansi Flick.

El club saudí sigue aferrado a obtener 10 millones de euros para desprenderse del internacional portugués, mientras que el Barcelona ha reclamado una notable rebaja en el valor de la operación, y también ha pedido explorar otras vías para llegar a soluciones más razonables.