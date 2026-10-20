El marfileño Yan Diomandé aprovechó la ausencia del brasileño Vinícius Júnior por sanción para ofrecer una actuación destacada en la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla por 4-1, tras marcar un gol y dar una asistencia, en el partido que los enfrentó en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de las competiciones de LaLiga.

Según las estadísticas de la red "Opta", Diomandé, de 19 años y 338 días, se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid en marcar y asistir en un mismo partido de LaLiga durante el siglo XXI, superando el registro anterior que había establecido el inglés Jude Bellingham con 20 años y 51 días.

El brillo del extremo marfileño no se limitó a romper el récord, ya que participó en el gol inaugural que anotó el turco Arda Güler tras un rápido contraataque, antes de cerrar el póquer del conjunto blanco con un potente disparo desde fuera del área, después de que el Sevilla lograra recortar distancias.

Diomandé continuó ofreciendo sus destacadas actuaciones, tras dar asistencias en dos partidos consecutivos por primera vez desde su participación en las cinco grandes ligas europeas, pues brindó un pase decisivo ante la Roma en la Liga de Campeones, antes de repetirlo frente al Sevilla, confirmando así su evolución y su capacidad para marcar la diferencia en los grandes partidos.

El reciente brillo del joven extremo le da un fuerte impulso en la carrera por un puesto titular dentro del once del Real Madrid, especialmente con la encarnizada competencia en la línea delantera y su aprovechamiento de los minutos que recibió ante la ausencia de Vinícius, quien representa uno de los elementos ofensivos más destacados del equipo.

El ascenso de Diomandé llega en un momento importante, antes del esperado duelo frente al Barcelona en el Clásico, ya que su última actuación pone al cuerpo técnico ante opciones adicionales en la confección del equipo, después de demostrar su capacidad para combinar el marcar con el asistir, en un momento en el que busca reforzar su posición dentro de las filas del club blanco.