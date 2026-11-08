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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

La artillería: Valverde, tercero en una lista encabezada por Messi

Valencia vs Real Madrid
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Atlético Madrid vs Barcelona
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Valverde abrió el marcador para el conjunto merengue

El uruguayo Federico Valverde, jugador del Real Madrid, mantuvo su brillantez en los disparos desde fuera del área, tras abrir el marcador para su equipo en la victoria por tres goles a cero sobre el Valencia, la noche del sábado en el estadio de Mestalla, dentro de las competiciones de la jornada 12 de LaLiga.

El gol de Valverde llegó en el minuto 28 con un potente disparo. Según la cuenta española "MisterChip", especializada en estadísticas, el centrocampista ha marcado 16 goles desde fuera del área, de un total de 26 goles anotados en LaLiga, con un porcentaje del 62%, ubicándose en el quinto puesto de la lista de los jugadores con mayor porcentaje de goles desde fuera del área durante el siglo XXI, entre los jugadores que han marcado al menos 20 goles.

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Por delante de Valverde en la lista se encuentra Assunção, que marcó 19 goles desde fuera del área de un total de 24, con un porcentaje del 79%, seguido de Roberto Carlos con un 70%, tras anotar 19 goles de un total de 27, y Xavi y Tiko con un 65% cada uno, con 13 de 20.

Desde su debut en la Primera División española, en septiembre de 2017, nadie ha marcado más goles desde fuera del área que Valverde, salvo la leyenda del Barcelona, Lionel Messi, con 34 goles, e Iago Aspas con 20 goles.

Arda Güler sumó el segundo gol del Madrid ante el Valencia, en el minuto 36, antes de que Kylian Mbappé cerrara el triplete en el minuto 75, para que el conjunto blanco lograra su octava victoria consecutiva en todas las competiciones.

El partido vio la expulsión del capitán del Valencia, José Gayà, con tarjeta roja directa tras su entrada sobre Mbappé, en el minuto 79.

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