La apasionada hincha que viaja desde Polonia por toda Europa apoyando al Barcelona Femení en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA

Después de un largo fin de semana en Londres siguiendo a su amado Barcelona Femení en la Liga de Campeones de la UEFA contra el Chelsea, Sandra deja rápidamente las maletas en casa y se va corriendo a entrenar a la escuela de fútbol que ella mismo fundó en 2015. Debería estar cansada después de 6 horas de viaje, pero Sandra tiene ahora más ganas de jugar que nunca. Los cánticos de «ALEXIAAAA» aún recorren su cabeza. Cuando llega al entrenamiento, algunas jugadoras del equipo ya están allí desde bien temprano para intentar recrear el doble toque de Aitana Bonmatí y el disparo cruzado que transformó en gol la noche anterior.

«Gracias al Barcelona pude dar comienzo a nuestra era del fútbol femenino en Polonia. Uno de mis sueños profesionales se hizo realidad en la East Mallorca Girls Cup de 2022, cuando uno de nuestros equipos jugó contra el juvenil del FC Barcelona. Me sentí muy orgullosa de competir contra el mejor equipo del mundo».

Es difícil seguir el fútbol femenino en Polonia: no aparece en los titulares, rara vez se retransmite, por no hablar de tener un club local al que apoyar. Para estar al día hay que seguir los medios de comunicación extranjeros y las redes sociales. A pesar de ello, Sandra se enamoró del fútbol, luego del Barcelona y ver jugar a su equipo en directo en el mayor número de sitios posible le sirvió de inspiración. Por último, se obsesionó con su capitana, la ganadora del Balón de Oro femenino, Alexia Putellas.

Cuando Sandra era más joven, empezó a jugar al fútbol en Radzyń, su ciudad natal. Entonces pensaba que era la única chica del mundo que jugaba al fútbol. Todos sus ídolos eran hombres, todos sus compañeros eran chicos, y ella quería imitarlos. Hasta que no se mudó a Varsovia por los estudios, no conoció a otras chicas que también jugasen. Así que, tras varios años jugando en varios equipos amateur con sus amigas, decidieron fundar una academia. Esta sería un espacio seguro en el que su comunidad pudiera desarrollar su pasión, el fútbol.

«Barcelona Femení lo cambió todo. Por supuesto que el fútbol femenino ya estaba creciendo, pero el Barça lo puso de moda. Fueron mi inspiración para seguir jugando. Practican un fútbol muy técnico que me encantó y, ahora, tengo la esperanza de que algún día alguna jugadora de mi academia las lleve a la victoria en la Liga de Campeones».

Sandra ha viajado a España, Alemania e Inglaterra para ver al Barcelona Femení. Ha ahorrado todo el dinero posible para permitirse estos viajes, que son momentos que marcarán su vida para siempre. Cada vez que viaja a algún partido, lo primero que mete en la maleta es su camiseta de Alexia. Es bastante elegante, pero no le importa vestirse con la equipación completa para ver los partidos del Barça: «Cuando era pequeña no sabía que el fútbol femenino podía existir a este nivel, así que vestirme como Alexia tiene algo que me hace sentir conectada con ella». Ya sea en casa o de viaje, siempre lleva la misma equipación del Barcelona: camiseta, pantalón corto y medias.

«Mi primer partido de Liga de Campeones en 2022 fue en Wolfsburgo. Recuerdo el momento en el que Alexia Putellas salió corriendo a calentar y yo empecé a llorar de alegría porque mi sueño se había hecho realidad. Conseguí ver el final del partido en la sección de socios del Barcelona, canté y bailé con ellos, sintiéndome como una verdadera CULÉ». Desde entonces, Sandra se puso en marcha y estaba totalmente decidida a ver más partidos de fútbol en directo por toda Europa.

En solo su segunda visita a un partido del Barcelona, Sandra conoció a su ídola Alexia Putellas e incluso consiguió intercambiarse la camiseta con ella. Desgraciadamente, estaba tan abrumada que, al intentar hacerse una foto, se le cayó el móvil desde la grada y destrozó la pantalla.

Cuando no viaja por Europa, en las noches de Liga de Campeones Femenina de la UEFA tiene que volver corriendo del entrenamiento a casa para ver los partidos. Que llegue o no a la hora del saque inicial depende de lo bien que vaya el entrenamiento. Solo llega si ha entrenado bien. Invita a amigos y familiares y siempre va vestida con su querida equipación de Putellas. En casa o en la última aventura que le depare el fútbol europeo, Sandra siempre lucirá su camiseta y coreará el nombre de su ídola.

«Es difícil describir lo que significa para mí ver jugar al Barcelona Femení y especialmente a Alexia. Es la manifestación de un sueño que ni siquiera sabía que podía tener. Es la confirmación de que todo es posible, e intento transmitir ese mensaje en mi academia cada semana para que mis propios equipos sepan que pueden soñar a lo grande».

Han sido sus ídolas las que han inspirado el ascenso de Sandra en el fútbol. Ha aprendido mucho estudiando a su equipo y a sus jugadoras favoritas. La profesionalidad y la técnica que han surgido del compromiso del Barcelona con el juego han inspirado a nuevas aficionadas, que antes no podían imaginarse a sí mismas en el papel de protagonistas sobre el terreno de juego. Esto, a su vez, motivó a Sandra y a sus amigas a crear una academia local, que está forjando un camino que la propia Sandra nunca creyó posible.

De pequeña, Sandra nunca había visto jugar al fútbol a otra chica que no fuera ella. Ahora ha encontrado tanto su identidad futbolística como el catalizador para construir un sueño para otras que ella nunca pudo tener en Polonia.

«Tengo muchísimas ganas de ver a Alexia en la final. Cuando se clasificaron, me sentí muy honrada de poder estar allí. Esta vez, veré el partido contra el Lyon con mis amigas de la academia, ¡coreando “ALEXIAAAA” igual que hicieron con Messi!».