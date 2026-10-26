Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid y actual analista de la emisora "Cadena SER", criticó el enfoque defensivo en el que se apoya Hansi Flick, director técnico del Barcelona, al considerar que el adelantamiento excesivo de la línea defensiva otorga a los grandes equipos repetidas oportunidades para llegar a la portería del conjunto catalán, algo que quedó patente durante la derrota en el Clásico ante el Real Madrid por 2-1 en el estadio "Spotify Camp Nou".

Según el diario español "Sport", Benito mostró su admiración por Flick como entrenador, pero advirtió de los riesgos que conlleva su estilo cuando se enfrenta a rivales que poseen la calidad y la velocidad necesarias para aprovechar los espacios a la espalda de la defensa.

El analista español afirmó: "Dije hace años que me gusta Flick como entrenador, pero el Barcelona, ante los buenos equipos que rinden a su nivel habitual, se encontrará en 5 o 5 ocasiones frente a su portero".

Añadió que los equipos de alto nivel son capaces de aprovechar estos espacios, subrayando que el técnico alemán todavía arriesga mucho en algunos aspectos tácticos.

El secreto del sufrimiento del Barcelona ante tanto peligro

Pese a sus críticas, Benito elogió el estilo ofensivo del Barcelona, afirmando que el equipo ofrece un fútbol atractivo y es capaz de superar a la mayoría de sus rivales gracias a su gran velocidad y a la presión continua, especialmente ante los equipos que no cuentan con los recursos necesarios para castigar a su defensa adelantada.

Sin embargo, el enfrentamiento ante el Real Madrid, desde su punto de vista, reveló el peligro de este enfoque cuando el Barcelona se encuentra frente a jugadores capaces de aprovechar los espacios, como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Explicó que el Real Madrid dispuso de 4 o 5 ocasiones que sus jugadores deberían haber gestionado mejor en el último pase y en la decisión ofensiva, al considerar que el conjunto blanco fue capaz de hacer un daño mayor a su rival.

Elogio al plan defensivo de Mourinho

En cambio, Benito elogió la disciplina colectiva que mostró el Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, afirmando que el éxito del equipo no se limitó al ataque, sino que comenzó por el compromiso defensivo.

Dijo: "Todos corrieron, y tenían un plan defensivo en el que nadie incumplió las reglas", explicando que la buena organización defensiva otorgó al Real Madrid la capacidad de recuperar el balón y descolocar al Barcelona, para luego aprovechar las cualidades de sus jugadores en ataque.

Añadió que el conjunto blanco encontró en el Camp Nou una manera eficaz de competir contra el Barcelona, al considerar que la victoria representa un punto de partida importante para construir la temporada, después de que los jugadores demostraran su capacidad de ejecutar un plan claro y ceñirse a él.