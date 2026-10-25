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Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid BarcelonaGetty
Abdelmawgood Samir
Traducido por

La alineación oficial del Clásico: ¡gran sorpresa de Mourinho!

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

Todas las miradas se dirigen al once titular del Real Madrid y el Barcelona en el Clásico, la tarde del domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de las competiciones de LaLiga, en un partido en el que ambos equipos buscan decidir una de las cumbres más destacadas de la temporada.

El Real Madrid afronta el encuentro con una alineación liderada por Kylian Mbappé en ataque, en la que Andriy Lunin suple la ausencia del portero belga Thibaut Courtois por una gripe, mientras que Federico Valverde se encarga de dirigir la banda derecha, y Mourinho sorprendió a todos al apostar por Bernardo Silva en lugar de Camavinga.

El once titular del Real Madrid

Portería: Andriy Lunin

Defensa: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

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BAR

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Primera División

25 oct 2026

RMA

RMA

Centro del campo: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham

Ataque: Arda Güler, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

Por su parte, Hansi Flick apuesta por una alineación ofensiva liderada por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, con la presencia de Pedri, Rodri y Fermín López en el centro del campo, en busca de imponer su dominio y aprovechar los factores del terreno de juego y de la afición.

Suplentes del Real Madrid: Mestre, Iliá, Militão, Camavinga, Endrick, Trent, Carreras, Espí, Ibrahim, Rüdiger, Dembrís y Tiago.

El once titular del Barcelona

Portería: Joan García

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Centro del campo: Rodri, Pedri, Fermín López

Ataque: Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha

Suplentes del Barcelona: Szczęsny, Livaković, Baldé, Fariñas, Gavi, Gabriel Jesus, Ademi, De Jong, Bernal, Hamza, Campos y Jofre.

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