Kroos responde a Davide Ancelotti a su manera

Pese a estar alejado de los terrenos de juego y de los focos desde su retirada del fútbol, el nombre de Toni Kroos sigue muy presente en la memoria del Real Madrid y de los aficionados a este deporte, después de haber dejado un legado excepcional durante sus años en el conjunto blanco. Y parece que la influencia de la estrella alemana trascendió los límites del terreno de juego, llegando hasta los miembros de la familia Ancelotti, que vivieron de cerca una de las etapas más exitosas del Real Madrid.

Davide Ancelotti, hijo del entrenador italiano Carlo Ancelotti, elogió a Toni Kroos, asegurando que la estrella alemana fue uno de los jugadores más influyentes en su experiencia dentro del Real Madrid, y lo describió de una manera llamativa que despertó el interés del propio Kroos.

Durante una entrevista con el diario español «As», Davide Ancelotti habló con gran admiración sobre el centrocampista alemán, afirmando: «Era el dueño del juego. ¡Qué descripción tan maravillosa!».

Y explicó: «Controlaba el ritmo del partido y jugaba de la manera que él quería. Era un jugador clave, y luego arrancaba. Toni recorría unos 11 kilómetros por partido, y también cumplía con sus labores defensivas».

Davide Ancelotti añadió que prefería ver a Kroos en la posición de pivote defensivo, aunque el jugador alemán se inclinaba más por los roles ofensivos en el centro del campo.









Y dijo: «Me gustaba cuando jugaba como pivote defensivo. Es cierto que prefería jugar como pivote ofensivo, pero dejaba las tareas difíciles al pivote defensivo, fuera quien fuera, ya fuese Camavinga o Casemiro».

Las declaraciones de Davide Ancelotti no pasaron desapercibidas para Toni Kroos, ya que las palabras del joven entrenador italiano llegaron rápidamente al exjugador alemán, quien se encargó de compartirlas a través de su cuenta oficial en Instagram.

Kroos se limitó a añadir un emoji de corazón a la publicación, en un mensaje sencillo pero cargado de significado, que refleja su aprecio por las palabras de Davide y su admiración por la descripción que hizo de su papel dentro del campo.









Davide Ancelotti también señaló lo difícil que fue la salida de Kroos del Real Madrid, asegurando que la ausencia de un jugador con sus características tuvo un impacto evidente en la dinámica del equipo. Y dijo: «Para la dinámica del Real Madrid, su marcha fue muy difícil».

Kroos es considerado uno de los centrocampistas más destacados de la historia del Real Madrid, tras haber desempeñado un papel fundamental en los éxitos que logró el equipo durante la era de Carlo Ancelotti, antes de poner fin a su carrera futbolística y dejar tras de sí un legado difícil de reemplazar.

En cuanto a Davide Ancelotti, que ha cumplido 37 años, afronta actualmente una nueva experiencia en el mundo de los banquillos con el Lille francés, después de haber adquirido una amplia experiencia trabajando junto a su padre en el Real Madrid, para iniciar así la búsqueda de escribir su propia historia lejos de la sombra de su padre y de su gran trayectoria como entrenador.



