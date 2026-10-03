Koundé, en un nuevo aprieto: Zidane repite lo que hizo Flick

Continúan los problemas de Jules Koundé para hacerse con un puesto en el once titular, tanto en el Barcelona como en la selección francesa, después de que Zinedine Zidane no haya logrado cambiar la situación del defensa, que se ha quedado atado al banquillo en la mayoría de los partidos de su equipo, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

Koundé, de 27 años, se incorporó a la concentración de la selección francesa después de haber participado como suplente en seis de los siete partidos que ha disputado el Barcelona en LaLiga, y solo ha sido titular ante el Rayo Vallecano. Tampoco ha jugado en los últimos tres partidos frente al Levante, el Racing de Santander y el Sevilla, tras entrar como suplente ante el Valencia a raíz de la lesión de Eric García.

Zidane había dado a Koundé un impulso anímico al comienzo de su etapa con la selección francesa, después de elegirlo cuarto capitán por detrás de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot, y de alinearlo como titular en la posición de lateral derecho durante la victoria por un gol a cero sobre Turquía, donde disputó el partido completo.

Pero la situación cambió rápidamente, ya que Zidane prefirió apostar por Pierre Kalulu, jugador de la Juventus, en la posición de lateral derecho ante Bélgica y luego ante Italia, mientras que Koundé permaneció en el banquillo durante los dos partidos sin participar. El próximo enfrentamiento ante Bélgica sigue siendo una prueba importante para determinar si Kalulu se ha asegurado su puesto como titular o si Zidane volverá a la política de rotaciones entre los jugadores.

Y en el Barcelona, parece que la situación de Koundé no es mejor, sobre todo porque Hansi Flick confirmó anteriormente que confía en Eric García en la posición de lateral derecho, y además habló con Koundé sobre la posibilidad de volver a la posición de central, en la que brilló durante su primera temporada con el equipo.









Flick dijo sobre Koundé: "Es un jugador profesional de altísimo nivel. Tiene que competir, y da lo máximo de sí mismo en los entrenamientos. También hablé con él sobre la posibilidad de jugar como central, pues ofreció una actuación extraordinaria en su primera temporada con nosotros y queremos volver a verlo al mismo nivel".

El técnico alemán añadió que la competencia dentro del equipo beneficia al Barcelona, y subrayó que sus decisiones siempre están ligadas a lo que considera mejor para el equipo, y no a un jugador en concreto.

Así, Koundé se encuentra ante un doble desafío para recuperar su lugar, después de pasar de ser uno de los elementos fundamentales en el Barcelona y en Francia a un jugador que afronta una fuerte competencia por su puesto, en medio de indicios de que su batalla por regresar al once titular aún no ha terminado.







