¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Konaté revela la reacción de Mbappé tras la decepción del Balón de Oro

I. Konate
K. Mbappe
Real Madrid
Primera División
Liga de Campeones
Francia
España

Palabras que reflejan la mentalidad de Kylian

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

El Ibrahima Konaté, defensa del Real Madrid, confirmó que su compañero Kylian Mbappé afrontó de forma positiva el no haber ganado el Balón de Oro, señalando que volvió a los entrenamientos al día siguiente con toda su concentración y entusiasmo, pese a lo difícil de la decepción.

Según el diario español "Marca", Konaté habló con los medios de comunicación en la zona mixta, tras la primera sesión de entrenamiento de la selección de Francia, de cara al enfrentamiento ante Italia en la ciudad de Milán, el próximo jueves, y también se refirió al estado anímico y físico de Mbappé después de perder el Balón de Oro.

Konaté declaró: "Kylian tiene una mentalidad extraordinaria, como quedó patente en los últimos partidos, en los que ha desempeñado un papel decisivo. Es un jugador de enorme importancia para nosotros en Madrid. Es un competidor por naturaleza, y por eso no haber ganado el Balón de Oro, pese a que lo merecía con creces, es sin duda algo difícil, pero al día siguiente volvió a los entrenamientos con toda su disposición y entusiasmo. Espero que el próximo año esté en su mejor momento para que pueda levantar el trofeo".

El defensa francés insistió en que no está atravesando una fase de mejora en su nivel durante los últimos partidos, asegurando que comenzó la presente temporada en buena forma, después de haber superado las difíciles circunstancias que vivió la temporada pasada, durante la cual le afectó el fallecimiento de su padre, así como la muerte de su excompañero en el Liverpool Diogo Jota, en un accidente de tráfico que también se llevó la vida del hermano de este último.

Próximos partidos
RMA

RMA

Primera División

21 nov 2026

CEL

CEL

El jugador añadió: "No estoy mejorando en este momento, sino que estoy en este estado desde el inicio de la temporada. Todas las críticas que recibí el año pasado, aunque no siempre se hiciera referencia a las circunstancias personales ajenas al fútbol, muestran lo fuerte que soy a nivel mental".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google