Kompany toma su decisión sobre Neuer antes del duelo contra el Leipzig

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, dejó en el aire el asunto de la portería de su equipo para el encuentro ante el Leipzig, mañana sábado, ante las dudas que rodean la disponibilidad del guardameta y capitán del equipo, Manuel Neuer.

Kompany declaró en la conferencia de prensa previa al partido, celebrada este viernes: "Manuel no se entrenó ayer, y eso significa que tenemos que evaluar cómo se siente y conocer su situación hoy; no tenemos más información que esa".

Y añadió, a modo de explicación: "No quiero hacer el papel de médico; la lesión es en su pie y no en el muslo ni en el hombro, y no llevará mucho tiempo. Ya sea que regrese mañana o la próxima semana, veremos qué sucede. Primero tiene que sentirse mejor y volver a los entrenamientos cuando pueda, y entonces esta etapa habrá terminado".

Según la cadena "Sky Sport", la decisión se tomó a última hora de la tarde: el joven portero Jonas Urbig será titular ante el Leipzig, por lo que el veterano guardameta de 40 años se perderá el encuentro después de haberse ausentado también de la última sesión de entrenamiento.

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Neuer ya se había ausentado por lesión del partido ante el Viking noruego, que terminó con empate (3-3), donde Kompany dijo entonces: "Manu no entrena hoy porque sintió dolores en el pie", lo que abrió la puerta a Urbig para defender la portería del gigante bávaro también en aquel encuentro.

Esto llega después del grave error que cometió Neuer en el empate del Bayern Múnich en la jornada pasada ante el Augsburgo por (2-2), donde su fallo provocó que recibiera el gol más rápido en la historia de la Bundesliga, desatando numerosos debates sobre si merece seguir defendiendo la portería del gigante bávaro.

Cabe recordar que el Bayern Múnich ocupa el tercer puesto en la liga alemana con 11 puntos, a dos de diferencia del Friburgo, líder.