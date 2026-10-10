Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, defendió a su portero Manuel Neuer tras el error que le costó un gol al equipo, en el segundo ocho apenas del partido ante el Augsburgo, que terminó con empate (2-2) este sábado, en la quinta jornada de la Bundesliga, en el estadio "WWK Arena".

Kompany declaró, durante la rueda de prensa posterior al encuentro: "La verdad es que estaba mirando hacia el otro lado del campo cuando ocurrió aquello (el error de Neuer). Sé cómo es para un jugador, estas cosas pasan. Si fuera un portero de veinte años, como entrenador tendrías trabajo que hacer con él. Pero Manu tiene más o menos mi edad, y sabe cómo manejar la situación".

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Y añadió: "Siempre nos mantenemos unidos como equipo. El partido ya terminó y no podemos cambiarlo. Lo único que importa ahora es el próximo partido".

Y al ser preguntado por si Jonas Urbig podría ser titular en la portería ante el Viking noruego el martes en la Liga de Campeones, Kompany respondió: "No voy a decir nada sobre eso. Acabamos de jugar. El foco estaba puesto solo en el Augsburgo. Ya veremos con respecto al próximo partido".

"El fuera de juego es el fuera de juego"

Y sobre la polémica decisión de anular un gol de Luis Díaz por fuera de juego, Kompany dijo: "El fuera de juego es el fuera de juego. No necesitamos complicar todo más de lo que ya está... Fue un día en el que todo se decidió por los detalles y los milímetros. También nos culpamos a nosotros mismos en algunas situaciones. Fue un partido bonito para los espectadores. Nuestra afición celebró 6 veces, pero solo se contabilizaron dos goles. Fue un partido emotivo".

El Augsburgo se había adelantado por medio de Robin Fellhauer, en el gol más rápido de la historia de la Bundesliga, antes de que Ismael Saibari igualara el marcador, en el minuto 55, y luego Rodrigo Ribeiro devolviera la ventaja a los locales, en el minuto 64, pero el suplente Nathanael Brown firmó de nuevo el empate para los visitantes, en el minuto 80.

El partido fue testigo de la anulación de 4 goles del Bayern Múnich por fuera de juego.



