Vincent Kompany (40 años) y Nathaniel Brown (23 años) se verán obligados a abandonar el estadio a toda prisa tras el enfrentamiento del Bayern Múnich con el Augsburgo, el próximo sábado en la Bundesliga. Dos limusinas estarán esperando al entrenador y al jugador frente al estadio para trasladarlos directamente al "Mundo BMW" de Múnich, con el fin de asistir a la gala de los Premios del Deporte Bávaro 2026.

El homenaje no se limitará a Brown, ganador del premio al "Mejor joven deportista destacado", sino que incluirá también a Kompany, según el diario alemán "Bild".

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El entrenador belga recibirá de manos de Markus Söder el premio personal del ministro-presidente de Baviera. Y según la información de "Bild", el homenaje no llega únicamente en reconocimiento a su éxito con el Bayern Múnich, sino que Söder valora, por encima de todo, la firme postura de Kompany contra el racismo y la exclusión.

El pasado mes de febrero, Kompany pronunció durante una rueda de prensa del Bayern Múnich un discurso que duró 12 minutos y que atrajo las miradas de todo el mundo. En él lanzó un cálido llamamiento en favor de la dignidad humana y subrayó con claridad que el racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad.

El discurso llegó como respuesta a los insultos racistas que sufrió la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, durante el enfrentamiento con el Benfica en la Liga de Campeones de Europa.

También llegó como respuesta a la postura de José Mourinho, entonces entrenador del Benfica y actualmente del conjunto merengue, quien restó importancia al incidente según consideraron algunos, al atribuir al brasileño parte de la responsabilidad bajo el argumento de que había provocado a la afición con su celebración.

En reconocimiento a esta postura, y a su éxito con el Bayern Múnich, el ministro-presidente de Baviera homenajeará a Kompany como una figura destacada en el mundo del deporte y la sociedad.



