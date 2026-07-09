Klinsmann: La selección de Egipto será una de las grandes potencias del mundo

Jürgen Klinsmann, leyenda de Alemania, elogió a Egipto tras su actuación en el Mundial 2026 y pronosticó que será una potencia en los próximos años.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos del Mundial 2026 tras ir 2-0 arriba.

En declaraciones a la web de la FIFA, Klinsmann afirmó sobre Egipto y Noruega: «Son países que evolucionarán hasta convertirse en potencias del fútbol».

Y añadió: «Tienen potencial para estar entre las diez mejores del mundo en 15 o 20 años».

Y añadió: «Egipto siempre ha merecido respeto, aunque no haya brillado en los Mundiales como Marruecos en 2022».

Y concluyó: «Pero siempre llegan a las semifinales de la Copa Africana de Naciones y tienen jugadores de gran nivel en las ligas europeas, lo cual es mucho».

Además, es la selección más exitosa de la Copa Africana de Naciones, con siete títulos, dos más que Camerún.