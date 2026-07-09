Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

Traducido por

Klinsmann: La selección de Egipto será una de las grandes potencias del mundo

Egipto
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
J. Klinsmann
Egipto
Argentina
Suiza
EE. UU.
Alemania

Los «Faraones» se despidieron del Mundial en octavos de final

Jürgen Klinsmann, leyenda de Alemania, elogió a Egipto tras su actuación en el Mundial 2026 y pronosticó que será una potencia en los próximos años.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos del Mundial 2026 tras ir 2-0 arriba.

En declaraciones a la web de la FIFA, Klinsmann afirmó sobre Egipto y Noruega: «Son países que evolucionarán hasta convertirse en potencias del fútbol».

Y añadió: «Tienen potencial para estar entre las diez mejores del mundo en 15 o 20 años».

Y añadió: «Egipto siempre ha merecido respeto, aunque no haya brillado en los Mundiales como Marruecos en 2022».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Y concluyó: «Pero siempre llegan a las semifinales de la Copa Africana de Naciones y tienen jugadores de gran nivel en las ligas europeas, lo cual es mucho».

Además, es la selección más exitosa de la Copa Africana de Naciones, con siete títulos, dos más que Camerún.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google