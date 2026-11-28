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Joshua Kimmich, capitán del Bayern de Múnich, pidió perdón a sus compañeros tras ser expulsado en el partido ante el Hamburgo, que terminó con empate sin goles este sábado en el Volksparkstadion, en la undécima jornada de la Bundesliga.

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El internacional alemán reconoció que su acción fue un gran error y que no tiene justificación, y también se refirió a la nueva lesión sufrida por su compañero Jamal Musiala.

El Bayern recibió un duro golpe en el minuto 44, cuando el árbitro Bastian Dankert mostró la tarjeta roja directa a Kimmich, tras revisar la jugada en el VAR, por tirar del pelo al jugador del Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit después de recibir un empujón de este.

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«Fue un gran error. No tiene ninguna justificación. Incluso una hora después, sigo sin entender por qué lo hice. Fue completamente innecesario y tremendamente estúpido. Tengo que pedir perdón al equipo», declaró Kimmich ante los medios tras el encuentro.

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El capitán del Bayern añadió: «Teniendo en cuenta la situación general que estamos atravesando, lo que hice no tiene ninguna justificación».

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«Tengo que pedir perdón al equipo. De verdad que no puedo explicar lo que pasó. Fue una acción tremendamente estúpida, y me alegro de que, aun así, hayamos podido sumar un punto. No es algo que suela hacer», prosiguió.

Y continuó: «No había tenido ningún roce ni ningún tipo de enfrentamiento con ese jugador durante el partido. Me gustaría poder dar una explicación de lo ocurrido, pero a mí mismo me cuesta entenderlo».

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La lesión de Musiala

Por otra parte, Kimmich habló de la nueva lesión sufrida por su compañero Jamal Musiala y mostró su apoyo al jugador en el difícil momento que atraviesa.

«Para él es, sin duda, devastador. Como dije hace unos días, basta con pensar en lo que ha vivido en los últimos 18 meses», afirmó el centrocampista del conjunto bávaro.

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«Lo único que podemos hacer es intentar estar a su lado y apoyarle de la mejor manera posible», siguió.

Kimmich añadió: «No sé exactamente qué plan tiene ahora mismo, ni si podrá desconectar unos días para despejar por completo la mente. Tampoco sé lo grave que es la lesión ni cuánto tiempo estará de baja. Siempre intentamos estar a su lado y, por supuesto, esperamos que se recupere pronto».

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El Bayern de Múnich sigue tambaleándose

El gigante bávaro encadenó su tercer partido consecutivo sin ganar, después del empate ante el Colonia (1-1) en la Bundesliga y la derrota frente al Lille francés (2-1) en la Liga de Campeones, en medio de numerosas bajas, sobre todo en ataque.

Con este resultado, el Bayern suma 23 puntos y es segundo en la clasificación de la Bundesliga, a un punto del líder, el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos y recibirá mañana domingo al Bayer Leverkusen en el Signal Iduna Park.

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Por su parte, el Hamburgo llega a los 13 puntos y ocupa la duodécima posición de la Bundesliga.