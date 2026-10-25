Kily Gonzalez explica su sorprendente decisión de dejar a Lionel Messi en el banquillo en la derrota del Inter Miami

Compartir Sigue a GOAL en Google

Lionel Messi vio terminar su impresionante racha de participaciones en goles tras entrar como suplente en la derrota del Inter Miami por 2-0 ante el Red Bull New York. Kily Gonzalez, entrenador del equipo, explicó que el argentino comenzó en el banquillo por precaución tras una ajetreada agenda de viajes a España.

Anuncios

Messi, suplente en el frenazo del Inter Miami

La impresionante racha individual de Messi llegó a un abrupto final cuando el Inter Miami cayó 2-0 a domicilio ante el Red Bull New York el sábado. El resultado también puso fin a la racha de tres victorias consecutivas del club. El delantero argentino figuró por sorpresa entre los suplentes. Entró al comienzo de la segunda parte, pero no logró impulsar la remontada de los visitantes.

Fue la primera vez en 13 partidos consecutivos entre club y selección que Messi no participó en ningún gol. Al Inter Miami le faltó su habitual chispa ofensiva en una noche frustrante.

Un viaje agotador obliga a darle descanso por precaución

El entrenador del Inter Miami, Gonzalez, explicó que la decisión de dejar a su gran referente en el banquillo estaba tomada de antemano. Messi había viajado el jueves a Oviedo, España, para recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El largo desplazamiento y el escaso tiempo entre compromisos llevaron al cuerpo técnico a gestionar cuidadosamente su carga de trabajo. Gonzalez recalcó que la decisión fue puramente preventiva, para proteger a su estrella ante un calendario cargado de partidos.

«Era algo que ya habíamos acordado», dijo Gonzalez, según recoge ESPN. «Evidentemente, ha hecho un viaje considerable, con cambios de huso horario, variaciones de temperatura y muchos otros factores.

Anuncios Anuncios

«Éramos plenamente conscientes de todo ello y acordamos que esta era la mejor manera de evitar que tuviera cualquier problema, concretamente de prevenir lesiones teniendo en cuenta que tenemos otro partido este miércoles. El objetivo era que se recuperara y disputara algunos minutos hoy; como siempre, rindió bien».

Related Topics

Gonzalez critica el mal rendimiento en el centro del campo

Sin su capitán en el once inicial, al Inter Miami le costó controlar el ritmo. Gonzalez fue muy crítico con las pérdidas de balón de su equipo y con su incapacidad para ejecutar el plan de juego desde atrás.

«Perdimos demasiados balones en el centro del campo, dimos demasiados pases de cara a nuestra propia portería y nos costó construir el juego desde atrás», añadió el entrenador. «Tengo que asumir la responsabilidad.

Anuncios

«Como les dije a los chicos en el descanso, teníamos que darle la vuelta a la situación. Mejoramos un poco, aunque desde luego no estoy satisfecho y los jugadores tampoco. Pero es una lección útil, un recordatorio de que no podemos caer en la autocomplacencia, un bofetón. No podemos relajarnos».

La atención se centra en el próximo duelo contra Cincinnati

Pese al resultado decepcionante, el Inter Miami sigue en una buena posición en la clasificación de la Conferencia Este: es tercero con 55 puntos. Ahora buscará recuperarse rápidamente de este tropiezo. Su próximo partido será el jueves, cuando recibirá al FC Cincinnati. La plantilla deberá recuperar su ritmo ofensivo y mejorar la precisión de sus pases en el centro del campo para lograr una victoria crucial en casa.