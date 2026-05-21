Kieft señala la mayor carencia del delantero del Ajax, Kasper Dolberg

Wim Kieft emite este jueves en «KieftJansenEgmondGijp» un veredicto severo sobre Kasper Dolberg. El analista de Haarlem, que jugó en el Ajax, no cree que el delantero danés llegue a la élite.

El presentador Michel van Egmond recuerda que Kieft admira a Dolberg y valora sus cualidades, pero añade que el FC Midtjylland quiere ficharlo.

«¿En serio? ¿Solo tiene 28 o 29 años?», responde Kieft sorprendido. «Todavía le quedan varios años por delante».

El exdelantero del Ajax inicia entonces un análisis sobre Dolberg, quien tiene contrato en Ámsterdam hasta mediados de 2029. «No consigue esa constancia, aunque sabe jugar muy bien al fútbol. Ese chico de Lammers también sabe jugar muy bien al fútbol. Pero no son capaces de rematar».

Kieft no cree que Dolberg dé un paso más en su desarrollo: «Si pudiera hacerlo semana tras semana, habría marcado 30 goles en los Países Bajos».

«No se le puede culpar; simplemente es quien es. Pensamos: qué tontería. Pero si no sale de dentro, no hay más», concluye Kieft.

Dolberg (28) jugó en el Ajax de 2016 a 2019; luego pasó por Niza, Sevilla, Hoffenheim y Anderlecht antes de regresar al Johan Cruijff ArenA. El club holandés pagó diez millones de euros por él y le ofreció un contrato de cuatro años.